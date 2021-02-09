房仲第一品牌-永慶房產集團2020年績效紅不讓，年度總銷近7000億，全年新展超過150店，全台19縣市穩居店數市佔第一！

為落實防疫又能感謝同仁的付出，永慶「2020歲末聯歡」與「年度超越顛峰業績競賽頒獎典禮」由實體轉至線上，讓同仁歡樂與榮耀不減！2月9日由永慶房產集團董事長孫慶餘率高階主管群同上直播台，感謝同仁並送出千項尾牙好禮，最大獎為汽車一台，期許金牛年全員繼續落實「先誠實再成交」理念，提供透明資訊及優質服務，保障消費者權益，帶動業界持續提升，大家一起「犇幸福」！

永慶「2020歲末聯歡」最大獎是汽車一台！(圖/永慶房屋提供)

年度總銷近7000億 永慶房屋成交市佔45%

除了集團績效長紅外，永慶房屋績效也再創新高，2020年總共替近1萬餘戶客戶圓滿成家，平均每天成交約40戶！2020年業績較2019年成長3成，成交件數也成長2成，成交市佔更一舉衝上45%！此外，永慶房屋在12月更創下十年來「單月業績」最高紀錄，大安區年度總銷更突破300億，平均一天成交3至4間房子，震撼業界！

孫慶餘董事長表示：「2020年是很不一樣的一年。感謝所有夥伴讓永慶在防疫與服務上皆超前部屬，提供消費者最好也最安全的服務！『贏得客戶長久信賴，比一次成交更重要！』永慶將持續保障消費者權益、支持居住正義，集團全員一心落實《先誠實再成交》的服務承諾！」

在疫情下永慶持續逆勢突圍，再次締造里程碑的關鍵因素，就是全集團領先政府腳步，推出成交行情揭露至門牌的《實價登錄3.0》，持續提供透明資訊，贏得消費者高度肯定與認同！

《實價登錄2.0》在2020年12月30日修法終三讀通過，而永慶在孫慶餘董事長的帶領下，早在2019年8月永慶房屋即宣示將成交行情揭露至門牌，至2020年6月更是全集團、全台一千多家門店全面落實！

陪伴在地 回饋社區鄰里 2020年參與2萬場活動 贊助萬頂帳篷

統計2020年，永慶集團與永慶慈善基金會參與或贊助了約2萬場活動、出借近萬頂帳篷，做社區鄰里最好的鄰居。而永慶房屋為協助社區商圈舉辦各式活動，還長期提供帳棚出借服務，方便活動舉辦。疫情期間，永慶的帳篷更是走到防疫最前線，提供許多活動主辦單位量體溫、保障參加者健康等防疫使用！

由永慶慈善基金會發起的「愛圓滿接力計畫」，善用永慶集團全台約1200家店深入社區、了解鄰里需求的特質與優勢，讓公益行動在全台遍地開花，2020年累積近5萬小時的服務時數，超過1萬人次一起響應！。

疫情下，永慶零減薪、零無薪假、零裁員、福利不減！「2020歲末年歡」除了汽車外，也送出10萬紅包！(圖/永慶房屋提供)

疫情下逆勢加薪 擴大徵才 全年履歷量與報到率成長4成

除了績效創新高，永慶在2020年持續善盡企業社會責任，疫情下零減薪、零無薪假、零裁員、福利不減，同時擴大招募，並在6月宣布逆勢加薪！在各項優勢徵才條件吸引下，2020年全年履歷量與報到率皆較2019年成長超過4成！2021永慶房產集團將持續擴大增才，預計招募5000人。

為了加速同仁在永慶早日五子登科的願景，永慶房屋也提供經紀人每人每年最高250萬的「幸福成家基金」，且在2021年第一周就宣布有超過400位同仁獲頒「幸福成家基金」！七年來累積發放已超過3億8千萬元，充分展現永慶對人才的重視！

「有幸福的員工，才有滿意的顧客」，永慶房屋為改善房仲業高工時的產業陋習，推動「彈性工作8小時」，同時，以優於業界的條件，提供第一線業務新人前九個月每月5萬元、更規劃不限年資、以能力為導向的月月晉升制度！此外，永慶也讓工作變好玩！打造全球唯一房仲業真人實境AI作業系統的「永慶大聯盟」，將工作轉化成闖關遊戲，不只有趣更有效率！

(中時新聞網)