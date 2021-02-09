為鼓勵搭乘公路客運去東部，公路總局推出北花線來回票400元、「在地有腳」租賃優惠等措施，且初二至初四有加碼優惠，只要搭乘「台北往返宜蘭」、「台北往返花蓮」客運或「高雄台東直達臨時路線」並使用台灣好行在地體驗行程套票或在當地住宿，可享「4人同行1人來回票免費，且回程可再折抵200元」優惠，但加碼不與租車回程票優惠重複抵退，請擇優適用。

春節連假期間搭乘90條國道客運路線可享票價優惠，43條台灣好行路線享電子票證半價優惠；搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車可享轉乘優惠；相關優惠措施可至公路總局官網「110年春節連續假期疏運專區」查詢。

公總統計，截至2月8日為止，西部國道客運已售出31％預售票，東部國道客運已售出10％預售票，北花國道客運已售出13％預售票，且均以連假前一天2月9日及10日售出較多，其餘時段均尚有充足座位。

正值防疫期間，春節期間客運場站及車輛均加密消毒，也請民眾確實配戴口罩，乘車期間禁止飲食，若因生理需求須喝水、服藥、哺乳，在保持社交距離或有適當阻隔下，得暫時取下口罩飲食，完畢後儘速佩戴口罩。

(中時 )