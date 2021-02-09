近幾年提倡環保，許多業者都推出線上DM，但仍有許多人習慣紙本DM。一名媽媽於臉書社團發文寫下「全聯的DM不只是DM，還是勞作的好幫手」，她分享女兒學校作業剪貼照片，有不少圖片皆是從DM上剪下，貼文曝光後，吸引8千多名網友按讚，更有婆媽表示「難怪每次都拿不到DM」。

原PO 7日於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》分享一張就讀幼兒園女兒的作業，內容寫著「爸爸喜歡吃芒果盆子，媽媽喜歡吃巧克力燒，我喜歡吃草莓卡士達蛋糕」，空白處貼有不少各式甜點的剪貼，原PO透露，這些圖片全是從DM上剪下，「全聯的DM不只是DM，還是勞作的好幫手」，每次學校只要一有剪貼作業，一本DM便能順利解決。

原PO表示，就讀幼兒園的女兒學校常有剪貼作業需求，這時只要一本全聯DM便能輕鬆完成。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

貼文曝光後，吸引逾8千名網友按讚，釣出不少媽媽共鳴留言指出，幼兒園真的很愛剪貼作業，題目大多都是認識蔬菜、食物認知，或是爸媽喜歡吃什麼等，最近剛好農曆春節將至，因此不少題目皆是團圓飯、圍爐等，此時只要一本DM就能完成。

一名網友也表示，百貨周年慶、各大賣場的DM也都是很好的素材，「某次老公差點要將它丟掉，幸好我發現得快」。另外，也有媽媽表示，家裡的垃圾量沒這麼多，一天下來可能才半包，整包丟掉又很浪廢，但孩子的尿布會散發臭氣，為了不讓臭氣熏得滿廁所都是，因此丟棄尿布前會先用全聯DM包覆，讓不少人笑稱「難怪全聯DM每次都拿不到啦！」

(中時新聞網)