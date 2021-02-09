立法院長游錫堃游錫堃小年夜前夕最後一天上班日，今上午到立法院各單位辭歲賀年。（曾薏蘋攝）

立法院長游錫堃游錫堃小年夜前夕最後一天上班日，今上午到立法院各單位辭歲賀年。（曾薏蘋攝）

立法院長游錫堃游錫堃小年夜前夕最後一天上班日，今上午到立法院各單位辭歲賀年；被問到民進黨立委抱怨行政立法溝通不足時表示，立委在第一線如果有這個感覺，當然建議行政部門一定要列為重要參考；媒體追問，是否會跟蘇院長提一下？游錫堃表示，「有機會的話我會轉達意見給蘇院長。」

游錫堃今到立法院各單位發糖果，到立法院附設台灣銀行時，還碰到國民黨台北市議員秦慧珠也到立法院台銀辦事，游錫堃巧遇嚇了一跳，秦慧珠說，「我也是立法院顧問（曾當過立委都是立法院顧問）。」

游錫堃今被問到，民進黨黨籍立委抱怨，行政立法溝通不足，甚至只能在黨團群組反映，才會出現政策遭自家人反對，希望行政部門能建立相關溝通管道。

游錫堃指出，立委們有這樣意見，行政院要列入參考，「我是沒有這種感覺，但是立委在第一線如果有這個感覺，當然建議行政部門一定要列為重要參考」。

游錫堃今準備二千份糖果給員工，並祝大家新年快樂；他說，今年尾牙春酒都取消，趁著春節前上班最後一天跟立法院員工拜年，春節期間仍然要謹慎防疫，祝大家平安順心，全民努力台灣抗疫，也有很好表現，但是仍然要謹慎。

(中時 )