大陸女星楊冪以戲劇起家，演技備受肯定的她，也因擁有天使臉孔、魔鬼身材晉升人氣女王，楊冪同時也是各時尚、代言活動爭相邀請的對象，而楊冪近期則登上男性雜誌的3月份封面人物，雜誌官方微博日前還大搞神秘，讓楊冪以背面入鏡，但楊冪背影卻顯胖，甚至還驚現虎背熊腰。

楊冪近日登上男性雜誌《智族GQ》的3月份封面人物，這也是楊冪首次登上男刊封面，官方微博一開始就大搞神秘，釋出朦朧濾鏡的短片，只見楊冪身穿粉紅色細肩帶紗裙禮服，頂著一頭捲髮的楊冪以背面入鏡，影片最後，楊冪還露出半邊側臉，模樣朦朧美又相當有意境。

楊冪遭指身材卻翻車，背影不僅顯胖、驚現虎背熊腰。（圖／取材自智族GQ 微博）

但楊冪卻遭指身材卻翻車，背影不僅顯胖、驚現虎背熊腰，楊冪還遭指，背部的肉溢出禮服，女神仙氣和時尚感全失，不過也有網友跳出來為楊冪說話，認為粉色本來就顯胖，加上禮服的貼身設計，因此讓楊冪的身形看起來會比較厚重，粉絲也留言緩頰：「神秘又迷人」、「楊冪看背影都那麼美」、「美爆了」、「風格很軟妹（形容嬌嫩柔弱女性）喔」。

其實楊冪不只這段背影的影片引發討論，楊冪其他的造型還大玩復古運動風，只見她戴髮帶、頂著波浪捲長髮，身穿亮色泡泡襪、緊身瑜珈褲及運動衣入鏡，儘管楊冪的造型一度遭指看不懂，仍顯見女神一舉一動都是話題。

(中時新聞網)