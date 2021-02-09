為了防止新冠疫情再次爆發，世界衛生組織（WHO）日前特派調查小組赴疫情最初爆發的大陸武漢進行調查，其中包括了最先傳出疫情的武漢華南海鮮市場，以及外界關注的武漢病毒研究所進行實地訪查。對此，WHO專家達斯札克（Peter Daszak）表示，他們已發現華南海鮮市場在疫情所扮演的重要角色，相關調查結果將在10日離開武漢前公布。

綜合美媒報導，動物學家達斯札克表示，在與14名調查小組成員以及大陸專家合作之下，WHO調查小組訪查了許多當初新冠爆發的熱點以及研究中心，目前已發現了疫情爆發的重大線索。

達斯札克表示，目前WHO小組已有了重要的調查全貌，且小組赴華南海鮮市場所獲的線索相當有用，根據當時種種跡象顯示「人們正匆忙離開」，而調查小組專家上周也承認，先前病毒可能是從病毒研究所外漏的說法為無稽之談。達斯札克也說，WHO小組已找到病毒起源的證據，目前正將相關證據整合起來，但他並未進一步透露相關細節。

關於華南海鮮市場，達斯札克進一步指出，雖然在首起病例爆發後，當局立即關閉該市場並進行大清洗，但「實際上這裡仍保留相當完整，人們匆忙離開後，留下了設備、餐具以及發生的一切的證據，這就是我們所見」。

達斯札克也向美國有線電視新聞網表示WHO調查小組所訪談過的對象以及參訪地點，並未受到來自陸官方的反彈，稱「我們獲得非常好、誠實、坦率且資訊豐富的答案，稱「這是良好的協作，且以科學途徑了解更多新冠起源」，「我們所要求參訪的任何地方，想要見的任何人...真的很好」。

達斯札克指出，調查小組正從參訪各地所獲得的證據進行相關數據統整，但在10日離開武漢前會先在記者會上說明調查發現摘要。他也強調，現在調查小組正從不同面向整合證據中，現在自己對於所得線索不能透露太多。

(中時新聞網)