中廣董事長趙少康擬爭取代表國民黨參選2024，盼兩岸和平、藍綠和解。國民黨前副祕書長張雅屏今在臉書指出：「藍綠和解不該只是競選話題」，強調希望藍綠和解是真正有步驟有目標的推動，不要成為被消費的選舉議題。

張雅屏說， 1990年代，將近三十年前，陳水扁提出新中間路線（Third Way ／ Middle Way）。當時新黨自國民黨出走，民進黨首次在地方首長選舉大有斬獲，當下台灣社會氣氛有人稱為多元，也可堪稱對立。

他說，當時的兩岸狀況，李登輝提出蔡英文擬稿的「兩國論」後，台灣被美國認為是麻煩製造者。同時民進黨極速想脫離悲情與暴力的台獨形象，許信良甚至還夜奔敵營，可算第一次藍綠和解。台灣內部的自我認知結構在此逐漸轉變，其中國民黨自新黨出走後，原本偏向獨台，自台聯出走後，國民黨走回憲法的終統。民進黨則是調獨向穩的路線，2012看到的是兩大黨都在訴求維持現狀。

張雅屏說，然而2016以來外在環境，美陸的對峙以及民進黨完全執政下，兩岸與台灣內部的分歧更為嚴重。因此近兩年，越來越多藍綠陣營的人在思考藍綠間的再和解。

張雅屏強調，藍綠和解是一個關係到台灣能否找出團結之路的大議題，甚至影響我們下一代的發展。懇切希望藍綠和解的推動，是真正有步驟有目標的推動，不要成為選舉議題，被消費了。因為，台灣內部需要和解，兩岸的結才有可能找到解方。

(中時 )