大聯盟官方開始抑制不斷上升的全壘打產量，他們上周送出備忘錄提及未來新球的飛行能力將會下降。美媒《The Athletic》引述內容指出新一批用球輕了2.8公克，同時微幅減少彈性係數。飛行超過375呎(約114公尺)的新球會比原本的少飛1至2英呎，可能從全壘打降為二壘打。

比賽用球是由大聯盟旗下Rawlings公司在哥斯大黎加的工廠手工製造，遭質疑是「加料彈力球」。聯盟先前嚴正否認，事實上總裁曼佛雷德(Rob Manfred)根本不喜歡全壘打和暴力投手，他追求的是安打、守備、跑壘等精彩鏡頭，所以聯盟沒理由這麼做。從聯盟的角度來看，他們只是防止讓本來就是二壘打的球飛出牆外而已。

棒球的材料主要是軟木、毛線和牛皮縫製而成，存放理想環境是攝氏21度、濕度50%。科羅拉多洛磯的主場地處高原，亞歷桑納響尾蛇鄰近沙漠，兩地由於氣候乾燥讓全壘打滿天飛，研究顯示棒球在缺乏水份時會被球棒敲得更遠。

洛磯、響尾蛇、西雅圖水手、紐約大都會、波士頓紅襪都已經把比賽用球放進雪茄櫃(可溫控保濕)。其中洛磯、響尾蛇主場的全壘打有顯著減少，未來還會增加5支球隊使用雪茄櫃。除此之外，中華職棒、韓國職棒也有「彈力球」困擾，中職今年採用彈性係數下修的新用球，韓職則是把用球增重1.4公克，有效抑制全壘打數量。

(中時新聞網)