小米宣布，於全球推出旗艦系列最新成員小米11，搭載高通最新旗艦晶片Snapdragon 888、1億像素AI三鏡頭、影院級音效和支援50W無線充電，小米11在台灣相關上市訊息，仍需待台灣小米宣布。

照相功能上，小米11以全球手機最高解析度的1.08億像素廣角鏡頭做為主攝鏡頭，能夠捕捉媲美專業級數位單眼相機或無反光鏡單眼相機的清晰影像，而1300萬像素超廣角鏡頭和500萬像素長焦微距鏡頭，能拍攝出完美保留細節的景深照片，2000萬像素前置鏡頭採用孔洞式設計，盡量將邊框變得更狹窄以增加螢幕顯示面積，另外，小米11升級的夜間模式不僅適用於主鏡頭、超廣角鏡頭和前置鏡頭三個鏡頭，採用RAW域降噪，令夜間拍攝更明亮。

小米11提供6.81吋支援120Hz刷新率AMOLED孔洞式螢幕，其配備的螢幕以超高解析度WQHD+和10-bit色彩技術，另外，小米11採用480Hz超高觸控取樣率和螢幕下指紋辨識器，使用者能輕鬆地解鎖手機，而不會出現崁入式凹槽或邊框阻礙螢幕的體驗。

小米11為全球首款配備高通Snapdragon888旗艦行動平台的手機，不但支援2K/120fps/HDR遊戲，更採用八核心設計及搭載超大核心ARM Cortex-X1，讓性能大幅度地提升，同時，搭載3200MHz LPDDR5記憶體讓資料傳輸從5500Mbps提升到6400Mbps。

小米11提供午夜灰和天際藍兩種顏色，在台灣市場的相關上市訊息，仍需待台灣小米宣布。

(時報資訊)