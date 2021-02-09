台北市5名富少犯下集體性侵女同學惡行，其中4人認罪並賠80萬元和解，在女同學媽媽同意下，獲判緩刑免關。判決曝光後引發民眾激烈討論，憤怒批評「這是什麼爛法律制度」、「我國的法律就是少了鞭刑與宮刑」、「難怪要私法正義」。

判決指出，被害女子當時還是大學生，2019年8月大學畢業前夕，受楊姓男子邀約，與曾經同窗的鄧姓、劉姓、鄭姓及施姓男子一共5男1女聚會慶祝畢業。其中鄧男心儀女同學已久，把她當女神看待。

一群人先到天母一家酒館喝酒，然後又轉往KTV續攤，女同學醉倒包廂意識不清，5男竟對她集體猥褻、性侵，鄧男還說出「我要在包廂開X」、「像buffet的形式，可以輪流」等語。

開庭時，除鄭男外，其餘4人都坦承犯行，並表示願意賠償和解，但被害女同學當庭崩潰痛哭，甚至出現猛踹桌椅等失控行為。最後女同學母親出面，向法官表示院给被告緩刑機會。

最後4男賠了80萬元和解，皆獲判緩刑免坐牢，僅鄭男被依強制猥褻罪判刑10月、竊錄身體隱私部位罪判刑3月並得易科罰金9萬元。可上訴。

這起判決引發激烈討論，中時新聞網讀者痛批：「這是什麼爛法律制度阿？難怪有錢人犯罪能為所欲為阿！」、「這是狗屁法律，它針對窮人，而不用於富人。如果你有錢，你可以做任何你想做的」、「只能期待最近那幾個位把霸凌人打斷手的正義之士。」、「難怪現在越來越多【私法正義】，因為台灣的司法已經不公不義，老百姓只好自立自強，用自己的力量去對抗！」。

更有讀者說：「我國的法律就是少了鞭刑與宮刑，就算緩刑也該被鞭個五十下，保證終身不敢再犯！」、「民進黨的司法改革真的會玩掉政權和玩掉人性的。」「司法改革、女權運動原來只是騙選票喊口號而已」。

(中時新聞網)