「當初覺得服務業光鮮亮麗又可以累積經驗，因此畢業後成為時尚服飾店的銷售員，沒想到工作內容包羅萬象，獎金低、每天工作時間長達11-12個小時，且最遺憾的就是逢年過節要跟家人吃團圓飯都難如登天。」這是陳立維從事服飾銷售2年多的心聲。為了早日實現人生買房夢，陳立維下定決心如果都要花費同樣的時間工作，就要拿到更多的獎金報酬，因此轉職房仲經紀人，挑戰高額獎金！

「彈性工作八小時」讓家人感情增溫

原以為高額獎金等同高工時，但永慶房屋真的不一樣！陳立維進入永慶後發現公司不僅倡導「聰明工作、健康生活」，還推行「彈性工作八小時」，店長張富傑不僅帶頭不加班，更時時教陳立維如何提高工作績效，讓陳立維不僅準時下班，更年年打破自己的業績紀錄，2020在新冠肺炎疫情的干擾下，業績更是成長3倍，還拿下50萬幸福成家基金！

因為永慶「彈性工作8小時」，陳立維善用下班時間，與同事共組籃球隊，更參加永慶房屋每年舉辦的「永慶盃籃球賽」，下班生活熱血沸騰！讓陳爸爸超訝異：「原來在永慶房屋當房仲可以這樣輕鬆啊！跟一般的業務工作不一樣。」

陳立維運用「彈性工作八小時」，下班後更與同事組隊打籃球。(圖/永慶房屋提供)

團隊合作與師徒制 轉職不煩惱 連續4個月獲百萬戰將

「轉換跑道到全新的領域，需要很大的勇氣。」回顧轉職之初，為了早點實踐買房夢，陳立維依舊選擇能夠挑戰高薪的業務工作，但比較眾多產業後，發現「隔行如隔山」他擔心自己不懂專業知識、沒人教，更怕沒有人脈做不起來！所以看到永慶房屋「師徒制」與「保障業務新人前九個月每月五萬元」的廣告後，他鼓起勇氣丟出第一塊敲門磚。

轉職成為永慶經紀人後，陳立維見證拚業績真的不需高工時，也不需要與同事搶業績！在專屬師父張國禎細心指導下，陳立維在入門的第三個月就成交第一筆案件！不僅如此，同店的學長姐也會主動分享與客戶應對的眉角，在永慶絕對不需要孤軍奮戰！

靠著永慶30年來累積的客戶資料庫，陳立維一舉解決最擔心的人脈問題。他每天透過資料庫找到有潛在需求的客戶，定期問候、追蹤記錄，還順勢將服務客群範圍擴展到大台北地區，並與精通該區域的夥伴協力，跨區開發合適物件，為客戶找到心中的家。

陳立維笑說：「跨出南港，我就是個門外漢。幸好有永慶團隊攜手共戰，即使我到不熟悉的區域，都可以請熟悉該區域的夥伴們幫忙，一起提供客戶最專業的區域分析與房產介紹。」在團隊合作的工作環境下，讓張立維曾連續4個月拿下百萬戰將的肯定。

與同事感情深厚的陳立維(圖後左五)，休假日還相約到陽明山賞櫻花。(圖/永慶房屋提供)

同理心贏得客戶信賴 2020績效成長近3倍

「沒問題，交給我來處理！」每一句承諾就是服務的開始，陳立維堅持完成客戶的所有請託。即使距離再遠，或房屋位置在自己不熟悉的地區，為了不讓客戶失望，他都會在帶看前一天和熟悉該區域的夥伴一起到房屋周圍先做功課，再親手彙整最完整的資訊交給客戶。

陳立維的認真負責也讓客戶讚賞不已，都願意轉介其他客戶給陳立維，進一步動帶他2020年的業績提升近3倍、直逼千萬！

「同理心」也是他贏得客戶信賴的關鍵。陳立維分享：「同樣身為小資首購族一員，我的資金也不多、預算有限，買房目的是為了結婚後組建家庭使用，因此客戶買房時惴惴不安的心情我能體會，所以在服務時才能發揮出同理心，更明白客戶不輕易做出的決定，要謹慎對待，全力助客戶完成購屋的人生大事。」而在成交後，來自客戶的肯定與讚許，則是陳立維工作中最大的成就。

現在平均月收入13萬的陳立維笑說：「我終於在春節也可以跟家人或女朋友一起出遊走春，真是太棒了！」展望未來，他期盼能夠在兩年內完成買房夢，並朝成為店長的目標持續前進，有朝一日成為同仁最堅實的後盾，帶領後進新人一同成長。

加入永慶房屋後，陳立維(圖右)逢年過節還能跟女友到名勝景點出遊，令許多舊同事羨慕。(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)