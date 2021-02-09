大陸女星范冰冰2018年捲進陰陽合約逃稅風波，演藝事業慘遭波及，與論及婚嫁的男友李晨也分手，沉寂一段時間，近期力拚復出，接下廣告拍攝的工作，被捕捉到居家的一面，以及圓滾滾的大肚，懷孕的傳聞再起。

今（9日）陸媒曝光一組跟拍范冰冰的照片，只見她戴著藍色帽子、口罩，身穿咖啡色的外套和粉紅色的開衩裙，腳踩一雙拖鞋，與女助理到某間餐廳覓食，吃飽後，她時不時摸著肚子，甚至低頭往下看，引起外界猜測是吃太飽還是有喜。

范冰冰被拍到穿拖鞋覓食的模樣，時不時撫摸肚子。（圖／微博）

另一組照片，范冰冰從上海閔行區的某豪宅出門，驅車前往攝影棚拍攝廣告，她換上了白色浴袍，腳踩著拖鞋，坐在椅子上嗑便當，打扮和行為舉止完全沒偶像包袱；完食後，范冰冰脫掉浴袍，露出裡面的絲質睡衣，踢掉拖鞋光腳ㄚ開始進行拍攝，當她轉動身體時，小腹居然不小心現形，被陸媒瘋猜如果不是吃太飽，那就是「懷孕兩、三個月了吧」。

范冰冰被拍到凸肚照，被陸媒猜不知是吃太飽或是懷孕。（圖／微博）

事實上，范冰冰早就不是第一次被傳懷孕，過往還被爆出分手李晨，火速搭上一名南京富商，對方花了9億人民幣幫忙擺平逃稅風波，范冰冰也已搬進男方的住處，到了論及婚嫁的程度；對此范冰冰透過律師在北京星權律師事務所的微博發表聲明，強調被包養、結婚和懷孕都是不實消息，敬告相關用戶刪除相關內容，並向范冰冰女士承擔包括賠禮道歉、賠償損失等一切侵權法律責任。

(中時新聞網)