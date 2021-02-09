今(9)日凌晨東部海域發生2起規模5以上地震，不少民眾深夜驚醒，氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，2起地震均屬隱沒帶地震，與7日深夜的地震屬性相同，應是7日的餘震。

今天凌晨地牛連兩翻，0時56分出現規模5.5地震，地震深度69.3公里，震央在宜蘭縣政府東偏南方73.0公里，最大震度3級；凌晨0時58分再出現規模5.7地震，地震深度23.9公里，震央在宜蘭縣政府東南方47.9公里，最大震度4級。

不少民眾驚呼「連2天震嚇死人」「是不是有大地震要來了？」陳國昌解釋，今天凌晨的2起地震屬於隱沒帶地震，不過第2震的震央範圍內非常少見只有23.9公里的淺層地震。

陳國昌表示，歷年規模5到6之間的地震長期平均值是每年18次，不過今年光1月就有4起規模5以上的地震，加上今天凌晨兩起共累計達8起，分別是1月9日東部海域規模5.7地震、1月17日東南部海域規模5.4地震、1月25日東部海域規模5.2地震、1月28日台東縣近海規模5.0地震、2月4日東南部海域規模5.4地震，2月7日東部海域規模6.1地震(目前最大)，以及今天東部海域規模5.5及5.7地震。

陳國昌說，有些民眾擔憂是否將有大地震出現，這樣的推論其實並非臆測，和平海盆去年起的地震活動就有較以往更頻繁的趨勢，過去曾有規模8.5以上的強震，以一半發生前都會有明顯前震，都發生在隱沒帶或海溝附近，且歷史上都有發生多次前震。不過頻繁地震也代表地殼能量在正常釋放，地震測報中心將持續觀察後續發展。

至於為何這2起地震規模超過5卻沒有發地震警報，氣象局長鄭明典說，發布條件是當偵測地震預估規模5.0以上，且任一縣市政府所在地預估震度達4級以上才會發布，這次僅達到一項條件，因此未發布。

(中時 )