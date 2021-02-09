台中市牛年小提燈，以牛奶瓶當提把，搭配出台中特色美食太陽餅及珍珠奶茶元素，更發揮創意、結合防疫概念，增加穿戴方便的口罩配件。（盧金足攝）

台中市牛年小提燈，以牛奶瓶當提把，搭配出台中特色美食太陽餅及珍珠奶茶元素，更發揮創意、結合防疫概念，增加穿戴方便的口罩配件。（盧金足攝）

雖然各地燈會紛取消，但是元宵節的小提燈還是很搶手，台中市觀旅局在9日市政會議公布「2021元宵節慶小提燈-台中行大運」，以桃紅色為基底，搭配金色牛角、鈴鐺、錢幣等喜慶感濃厚元素，雙手各拿珍珠奶茶、太陽餅，還以牛奶瓶當手提把，超吸睛。

台中市長盧秀燕說，元宵小提燈為各界所期待，特別在年節前夕亮相，期望在疫情中，增添年節歡樂氣氛，尤其還有可穿戴式的粉紅色口罩，疫情期間達到防疫效果。即日起於台中市各里辦公處限量領取，一人限領一盞，發完為止。

台中市觀光旅遊局長林筱淇表示，今年小提燈以年度生肖「牛」為主題、桃紅色系加紅色新衣，增添年味喜慶，手提把以牛奶瓶為型，搭配喜慶感濃厚的金色牛角、鈴鐺、錢幣等，並帶出台中特色美食「太陽餅」及「珍珠奶茶」元素，更發揮創意、結合防疫概念，增加口罩配件，戴上後露出水汪汪的牛眼，展現過年洋洋喜氣特色，更饒富擬人化的可愛童趣。

林筱淇指出，新冠肺炎疫情發展下，為守護市民及遊客健康，2021中台灣元宵燈會停辦，為了維持過年溫馨氣氛，減少對觀光產業的衝擊，仍然限量製作元宵提燈，希望藉由小提燈發送，讓大家感受到過節氣氛。

市府提醒民眾，領取提燈時，務必配合防疫措施，配戴口罩、保持社交安全距離等規範。

(中時 )