歐盟1月底開始對境內疫苗出口實施管制措施，行政改革大臣兼疫苗協調大臣河野太郎今天證實，歐盟已核准第一批出口到日本的輝瑞疫苗，屆時將優先為醫療人員接種。

日本產經新聞報導，河野太郎上午在記者會上表示，歐盟已核准第一批出口到日本的輝瑞疫苗；至於第一批疫苗的數量，河野則並未透露，日本政府規劃2月中旬起先為醫療人員接種。

報導指出，接下來每批出口到日本的疫苗，歐盟應會一批一批核准，河野說，對所有醫療人員與高齡者的接種時程，今後必須一一確認，歐盟分批核准疫苗出口，日本也必須考慮確保一些庫存。

歐洲聯盟執行委員會1月29日宣布，為因應歐盟疫苗數量不足實施管制措施，藥廠必須申請獲許可後，才能將疫苗出口到歐盟境外。

已向日本政府申請批准疫苗的美國輝瑞大藥廠（Pfizer），在比利時及德國都設有疫苗生產據點；英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）也在比利時與荷蘭設有疫苗生產據點。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1100209

(中央社)