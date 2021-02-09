在台擁有2100萬用戶的LINE，為迎接金牛年到來，全平台舉辦多樣化新春活動，邀請用戶在新春期間，不僅LINE app可以更換新年主題，呈現新年新氣象；還可以送上拜年貼圖並且抽Gogoro、iPhone 12，並且同時領取拜年紅包沾喜氣！LINE貼文串則是推出集章活動，還有春節限定版個人檔案、相機特小、虛擬人像造型功能，邀請用戶上傳投稿，搶得LINE POINTS獨家獎勵！

2021/2/9 10:00-2021/2/16 23:59期間，加入「LINE台灣-再LINE一下」官方帳號為好友，就能免費下載限定主題。此外還可體驗新年最牛測驗，測試你的各種新年知識；並且查看12星座新年運勢占卜，牛住你的好運福氣！

年假期間加入「LINE台灣-再LINE一下」官方帳號為好友，就能免費下載限定主題。（摘自LINE Blog）

2021/2/9-2021/2/16期間LINE貼圖推出兩大任務。《任務一》用戶買/送活動指定貼圖，可獲得一個扭蛋！有機會獲得Gogoro 3 Plus、iPhone 12、西堤牛排套餐、LINE 2021枚代幣等萬元大獎；《任務二》用戶於個人一對一聊天室中，每傳送一組活動指定貼圖向好友拜年，可累積一章；集滿十章，可獲得一個拜年紅包！即可獲得LINE POINTS 666點 或LINE服務優惠序號！每帳號最高可得10個紅包。

2021/2/8-2021/2/16期間，每日點擊走春集章任務，連結至指定頁面可得一章，集滿五章獲抽獎機會，最高可得LINE POINTS 888點。第二，紅包加碼：每日推出集利話題卡，依指定主題參加投稿前八千名可得該主題之LINE POINTS點數；第三，另提供春節限定版個人檔案、相機特小、虛擬人像造型功能，並舉辦投稿任務，符合條件的搶先投稿者可以獲得LINE POINTS獎勵。

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