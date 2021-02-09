金牛年到！信義房屋推出「信義傳祝福天天抽紅包｣活動，民眾只要收到由信義房屋業務同仁傳送的賀卡，點選連結並完成下載註冊，就可以參加過年紅包抽抽樂活動，有機會獲得Dyson吹風機或蘋果AirPods..等多項好禮，民眾也可以上社區幫APP自製電子賀卡，活動一開始就已經讓許多老客戶大推，紛紛表示收到信義房屋電子賀卡不只能抽獎，還能夠在疫情期間拉近彼此的距離，可以跟制式長輩圖說再見！

即日起至2月14日止，民眾只要點選由信義同仁傳送的賀卡連結並完成註冊，每天都可以抽一次紅包，信義房屋分店同仁表示，第一時間就製作了賀卡將新春祝福傳送給客戶，客戶收到都說好特別很喜歡，希望在牛年一開始可以扭轉乾坤，反轉2020年的所有煩惱與不安，與客戶一起透過客製版的電子賀卡傳遞祝福。

疫情當前，信義房屋協助社區進行環境消毒。(圖/信義房屋提供)

除此之外，民眾亦可以自己下載社區幫APP，就可以製作多種不同形式的牛年電子賀卡，還可將自己的頭像放入並寫上客製化祝賀詞，讓親朋好友不用再收到以往一成不變的祝賀貼圖。

信義房屋亦提醒，僅有收到信義房屋業務同仁主動發送的電子賀卡，並點選完成註冊才有抽獎資格，也歡迎民眾主動與信義房屋的業務同仁聯絡，請他們寄出賀卡試試自己的新年手氣！

目前雖然疫情仍不明朗，但信義房屋也已規劃各種防疫社區活動，許多社區都希望疫情可以盡快好轉，再度與信義房屋一起舉辦更多實體節慶活動來凝聚鄰里感情。

(中時新聞網)