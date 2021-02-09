高盛集團經濟學家周一將美國第二季國內生產毛額（GDP）成長預測從10%上修至11%，並將美國額外推出的財政措施預測從先前的1.1兆美元調升為1.5兆美元。

以全年來看，高盛將美國2021年與2022年經濟成長預測各上修0.2個百分點，分別達到6.8%和4.5%。

上個月高盛才將美國今年成長預測從6.4%調升至6.6%，並將拜登政府將加碼推出振興方案的規模預測，從7,500億美元調升至1.1兆美元。

高盛銀行經濟學家並表示，基於已調升經濟成長預測、1月失業率跌幅超出預期，以及通膨展望升溫的跡象，他們亦將聯準會首次升息的時間點預測，從2024年下半年提前到上半年。高盛並在報告中指出：「我們預期聯邦公開市場委員會（FOMC）將在2022年初開始縮小資產購買力道。」

拜登上任後提出規模達1.9兆美元的新一輪新冠紓困計畫，除了向民眾直接發放1400美元支票之外，亦將撥款推進新冠肺炎疫苖接種計畫，以及為受創的產業與地方政府提供進一步的金援。

由民主黨掌控的美國國會參眾兩院上周末通過對展開調解程序具關鍵性影響的預算決議，這表示在必要時，民主黨不需要任何共和黨人的支持就能通過拜登的計畫。

(時報資訊)