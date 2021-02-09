9日日股繼續上演創新高戲碼，因企業紛報財報佳音，加上目前疫苗推廣堪稱順遂，市場也對全球景氣回溫抱以樂觀態度。日經225指數早盤再創30年新高點收29,497.51點，上漲109.01點，漲幅0.37%。東證股價指數早盤暫收1,924.74點，上漲0.79點，漲幅0.04%。

SBI證券投資研究表示，跑得快的投資人已經在調整手持股票，從當初疫情受益股，轉向至疫情後可見成長標的。同時，全球新冠新確診者數量一直在減少，且疫情重度受災區也陸續要開打疫苗。目前市場可說是利多要遠大於利空。

事實上，美股因為對1.9兆美元紓困案可望順利過關，以及疫苗接種率漸提高，三大指數再次收歷史新高。在日本，拜自己旗下兩檔願景基金（Vision Fund）所賜，上季淨利暴增超過20倍，軟銀集團(SoftBank Group)股價盤中一度碰觸一萬日圓，並創下20年新高價位。同時，股價上漲超過5%，也是軟銀這兩個月以來單日最高漲幅。

航空股上漲，其中日本航空(Japan Airlines)與全日空(ANA Holdings)分別上漲3.55％與1.7％。

在五十鈴汽車(Isuzu Motor)調高財測獲利目標後，股價上漲2.09％，而日產汽車(Nissan Motor)也漲1.0％。

擁有比特幣交易平台Coincheck的Monex Group股價飆升11.08％，因為特斯拉宣布，已敲進15億美元虛擬貨幣比特幣，未來用比特幣就可購買自己的電動車。

日經指數表現優異個股，包括軟銀集團漲3.96％，石油業者帝石(Inpex)漲3.15％，野村控股（Nomura Holdings）漲3.09％。

下跌最多的為，萬代南夢宮控股(Bandai Namco Holdings)跌7.07％，太陽誘電(Taiyo Yuden)跌6.47％，馬自達(Mazda Motor)跌5.49％。

(時報資訊)