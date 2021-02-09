據知情人士告知路透指出，法國工業服務公司Altrad正在洽談對德國競爭同業Bilfinger進行收購。

另一消息指出，該談判尚不具獨家排他性，另一替代的私募基金CD&R(Clayton Dubilier & Rice)仍為可能選項。

據了解，Altrad和CD&R對該德國工業建築和工程服務公司Bilfinger的報價皆為每股超過30歐元，估值約在13億歐元(約合15.7億美元)，但任何的交易可能需要數周時間，談判也可能破裂。

Bilfinger執行長Tom Blades在12月離職，而在11月時曾指出，公司正與幾個私募基金進行接觸和談判；Bilfinger股價在新冠疫情期間暴跌。新的執行長尚未上任，財務長Johansson目前暫代職位。

據業內人士指出，Bilfinger在第一波疫情期間股票遭拋售之際，在獲私募基金的招喚之時，指定了投資銀行Perella Weinberg作為顧問。該期間，CD&R和其他私募基金皆曾表達興趣。

Bilfinger股價從疫情開始之時大跌60%，曾低至每股14歐元；目前則恢復到約30歐元；周一一度大漲8.1%，收漲1.87%，收報30.4歐元。

Bilfinger將在本周稍晚公布財報，上月曾預測2021年銷售和獲利的改善。

Altrad在2019年全年淨利為2.02億歐元，銷售為31億歐元。

(時報資訊)