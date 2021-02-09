農曆新年將至，美國在台協會（AIT）也特地錄製一段賀歲短片，強調「真朋友真進展」的台美關係。有趣的是，片尾跳出「美國愛台協會」的署名，再次印證台美深厚友誼。

AIT表示，農曆春節是回顧過去並展望未來的好時機。我們將永遠記得，2020年不只是充滿挑戰、奮力抗疫的一年，同時也是台灣在關鍵時刻對美國伸出援手、展現深厚友誼的一年。我們祈望所有人在牛年都能健康平安、萬事如意！AIT精心製作了一支賀歲小短片，表達我們對台灣的感恩之意。

(中時 )