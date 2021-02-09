美國「愛」台協會迎新年 見證台美深厚友誼 11:502021/02/09 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 農曆新年將至，美國在台協會（AIT）也特地錄製一段賀歲短片。（取自AIT） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 農曆新年將至，美國在台協會（AIT）也特地錄製一段賀歲短片，強調「真朋友真進展」的台美關係。有趣的是，片尾跳出「美國愛台協會」的署名，再次印證台美深厚友誼。 AIT表示，農曆春節是回顧過去並展望未來的好時機。我們將永遠記得，2020年不只是充滿挑戰、奮力抗疫的一年，同時也是台灣在關鍵時刻對美國伸出援手、展現深厚友誼的一年。我們祈望所有人在牛年都能健康平安、萬事如意！AIT精心製作了一支賀歲小短片，表達我們對台灣的感恩之意。 造福小資族 搶進護國神積 大陸人在台灣》赴台交換即便是場夢，又如何？ (中時 ) #友誼 #AIT #美國 #賀歲短片 #台美 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《產業》觀光局台日線上會談 維繫對靜岡縣交流 07:442021/02/09 財經 康和證券投資總監廖繼弘：外資回補 資金派對續熱 04:102021/02/09 產業特刊 影》蔡英文：台美關係穩定 請國人保持信心 祝對岸人民新春愉快 11:342021/02/09 政治 因應春節六龜車流 高雄警方將做交通疏導 11:132021/02/09 寶島 類遊日商品夯 春節偽出國 04:102021/02/09 時尚消費 首位不幸染疫身亡現任美議員 萊特過去積極挺台 08:582021/02/09 國際 NCC關完中天又要出手？藍委痛批：納稅錢被拿去補助華視 08:082021/02/09 政治 證交所造市 將推創新板及戰略板 04:102021/02/09 財經焦點 拜登受訪直言 習近平骨子裡沒有一點民主！美中沒必要衝突 但會極度競爭 04:102021/02/09 焦點要聞 股民庫存排行榜 中鋼蟬聯、台積電熱度大增 11:022021/02/09 財經 抗中第一線該轉向了 04:102021/02/09 時論廣場 政治熱門新聞 滿意陳時中處理桃醫嗎？最新民調跌破眼鏡 - 政治 最新縣市長施政滿意度 侯友宜居冠 最後一名出乎意料 - 政治 陳時中解封桃醫後 沈富雄斷言台灣最後結局 - 政治 【選2024】趙少康最強對手是他？最新民調曝光 - 政治 趙少康犯了兵家大忌？歷史哥吐8字警告 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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