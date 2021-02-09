福海宮遷廟延燒法律戰，管委會委員9日抱神尊到桃園地院按鈴提告。(蔡依珍攝)

福海宮遷廟延燒法律戰，管委會委員9日抱神尊到桃園地院按鈴提告。(蔡依珍攝)

福海宮遷廟延燒法律戰，管委會委員9日抱神尊到桃園地院按鈴提告。(蔡依珍攝)

福海宮遷廟延燒法律戰，管委會委員9日抱神尊到桃園地院按鈴提告。(蔡依珍攝)

大園區竹圍福海宮遷廟爭議延燒到法律戰，管委會委員蔡宗烈9日手抱輔信王公神尊，在重建委員會主委等近10名信徒陪同下，到桃園地院對管委會提出確認信徒不存在的民事訴訟，控訴新加入信徒不符章程、稀釋真正信徒表決權，讓遷廟決議有瑕疵，強調只是起手式，預告未來還要加告內政部和桃園市府違反文資法的行政訴訟。

管委會現任主委廖德發表示，220位信徒全都合乎章程規定，經主管機關民政局認可，開會也都提前寄發通知書，尊重其他委員的意見，已委託律師向法官表達管委會立場，他也強調當初擲筊時，提告的委員們都在場，不解為何當下不表達意見。

福海宮因位處桃園航空城「蛋黃區」，引爆遷廟兩派爭論不休，反對遷廟的委員蔡宗烈9日手抱「輔信王公」神尊控訴，福海宮多次「擲筊」，神明都指示沒有要搬遷，內政部都委會也同意原地保留，但第3屆管委會2017年接任後，貪圖神明福地未來變成產專區，配合政治利益圖利官商財團、裡應外合，錯誤稟告神明福海宮保留後會變窪地，遭13公尺高牆包圍，進出還需經過400公尺隧道，導致2019年信徒大會擲筊得到7筊要搬、4筊不要搬遷的不實結果。

「神明要提告，指定我當代表人！」蔡宗烈說，去年經立委萬美玲召開公聽會，交通部官員已澄清福海宮根本不會變窪地，都是平緩順接，讓輔信王公非常生氣，特別指示他跳出來正式提告，先後經景福宮開漳聖王和福海宮輔信王公2神祇聖筊同意。

委任律師陳憲政表示，從2014年開始陸續加入58位新信徒，不符合章程規定要有捐獻3萬元紀錄的規定，導致任何決議都是現任管委會安插自己的人做出的結果，稀釋真正信徒表決權，因此釜底抽薪的辦法就是先提出民事確認信徒不存在之訴，環環相扣，證明遷廟決議有瑕疵。

陳憲政也提到，未來也會對桃園市府提出行政訴訟，強調福海宮已經文資委員認定有價值，但桃園市政府卻遲遲不公告，以行政程序拖延文資畫定，跟文資法背道而馳，強調市府不能迴避，有形建物也要保存不能淪為口號，在沒有走到正式公告階段，福海宮的文資身分就有不確定性，呼籲文資委員都已肯認福海宮的文化價值，市政府就不該用行政程序卡實體。

重建委員會主委陳又川也控訴，福海宮1990年慘遭祝融，隔年成立重建委員會，他獲得最多聖筊出任主委，斥資3億元才於1996年初落成安座，但政府卻只補償1億元，「可能重建嗎？」強調政府指定的遷廟地點，都求不到聖筊，代表神明不同意遷移到那塊地，這是非常嚴重的事情，管委會竟想「引清兵入關」，經擲筊確認神明希望保留百年古廟，大家才來提告。

(中時 )