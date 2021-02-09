◎春節疏運展開 高鐵今加開2班南下對號座列車

春節疏運期展開！為加強南下旅運需求，台灣高鐵公司今日宣布，下午及晚間將自南港站加開2班次南下各站停靠的全車對號座列車。

◎凌晨連2震驚醒人 氣象局：為7日餘震

今(9)日凌晨東部海域發生2起規模5以上地震，不少民眾深夜驚醒，氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，2起地震均屬隱沒帶地震，與7日深夜的地震屬性相同，應是7日的餘震。

◎春節連假「先雨後穩 」 這兩天千萬別出門

為期7天的農曆春節即將到來，氣象局表示，明(10)日小年夜到除夕上半天受鋒面影響，易有瞬間大雨或雷雨等劇烈天氣，除夕下半天雨勢將趨緩，初一(12)至初五(16)除了北部、東北部受東北季風影響有局部降雨機率，其他地區則為穩定晴朗。

◎防疫沒有假期 內政部提醒入境者仍須居家檢疫14天、自主管理7天

農曆春節連假將至，許多民眾返台與親友團聚，內政部提醒，配合防疫，所有入境人士須配合居家檢疫14天的防疫，居家檢疫期滿後，仍要配合自主健康管理7天，落實戴口罩、勤洗手、避免到公共場所，若有任何身體不適，應主動撥打防疫專線1922或洽各地方衛生局。另外，春節期間用電量大，用電安全應謹記用電不超過負載、電線部綑綁折損、沒有商品安全標示的電器不買不用等「5不1沒有」，避免電器或電線因素造成火災。

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(中時新聞網)