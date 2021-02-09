為避免疫情期間出現群聚情形，影響防疫，台中市府取消今年市長盧秀燕春節發放小紅包行程，盧秀燕9日在市政會議宣布，將小紅包調整於開學第一天送給9萬名幼兒園小朋友，紅包造型由市府與東海大學產學合作設計，以喜氣紅色為底，設計成圓滾滾的金牛造型，模樣福氣討喜。

今年市長小紅包為圓滾滾金牛造型，印有燙金文字「犇向幸福」，盧秀燕表示，依循往例，每年市府均會製作小紅包，在年節宮廟走春或慶典活動現場，發放給參與市民。

今年配合中央流行疫情指揮中心規定，年節走春及慶典活動均取消；剛好小紅包印製數量約符合全市幼兒園所數量，決定在開學第一天，讓全市幼兒園小朋友都可以拿到市長小紅包，祝福小朋友平安健康。

祕書處長顏迺倫表示，今年市長小紅包預算與往年相同，印製10萬個，初估台中市幼兒園計764所，幼童人數約9萬人，事先以各幼兒園為單位分區裝袋後，農曆年後開學第一天，送到各幼兒園小朋友手上，剩餘小紅包則由區里系統協助發放。

顏迺倫說，因應防疫，市府先前已取消多項大型集會活動，為避免人潮群聚，今年一併取消盧秀燕春節宮廟走春發放小紅包行程，請民眾多多體諒，做好防疫過好年。

祕書處指出，今年市長小紅包「犇向幸福」4字由台中市地方稅務局副局長葉國居所提，燙金字體氣勢豪放，祝福民眾「好運犇放、財運犇騰」。

打開卡片後可看見「金牛旺財、新年快樂」燙金市長祝賀詞，並鑲嵌十元硬幣，意味「十全十美」、「十分好運」，祝福大家富貴滿貫、福氣滿盈。

(中時 )