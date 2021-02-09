近一周整體固定收益型ETF仍獲資金淨流入88.7億美元，其中以淨流入美國固定收益型ETF 34.9億美元最多，其次為全球型及新興市場固定收益型ETF分別淨流入18.4億及11.7億美元，新興市場當地貨幣及歐洲固定收益型ETF淨流入1.1億及0.7億美元。

以投資信評類別觀察，近一周投資等級債及高收益債ETF，分別獲資金淨流入29.8億及24.9億美元，其中高收益債ETF流入規模為2021年來最大。富蘭克林證券投顧分析，美國擴大刺激方案導致政府負債繼續攀高，殖利率曲線轉陡趨勢已定，債市投資須靠攏短天期債以降低利率風險。

時序進入農曆春節假期，國際市場將聚焦美國紓困政策進展、全球疫苗施打進度、財報與農曆年期間消費動能，牽動金牛年開紅盤的風向球，預期風險性資產有望震盪走堅。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，雖然大型科技股及在家工作等疫情受惠股在疫情中強勢走高，類股表現出現明顯分歧。隨疫苗利多陸續釋出，分歧的現象有所收斂，如循環性及高股利類股，表現明顯改善，以MSCI美國高股利指數為例，目前已回復至非常接近疫情前的水準，分歧現象的收斂，為2021年非常重要的市場發展主題。

(工商 )