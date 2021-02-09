2021年以來陸股高檔震盪，上證近一個月下跌0.4％，觀察10檔美元級別A股基金，皆為正報酬，且6檔基金報酬率超過5％表現亮眼，從市場預期角度看，春節過後就是兩會，政策出台正向激勵市場，能夠有效提高市場風險偏好，政策紅利可期，建議分批或定額方式透過陸股基金參與A股後市行情。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，春節期間資金需求大，人行通常會加大資金投放，保證流動性穩定，待元旦春節過後，資金面往往較為充裕。同時大陸政府部門各項任務指標，都會在一季度實施，政策面相對寬鬆，加上銀行有「開門紅」需求，放貸會相對寬鬆。

其次，從資金角度看，年底至春節前後，由於公司發獎金，年底結帳等因素，銀行資金進入到居民手中，可支配資金提升，配置各類資產的需求均提升。

黃上修指出，回顧近年來春節前後出現下跌行情，2020年春節前後新冠疫情爆發，恐慌情緒大肆蔓延，A股遭遇全面拋售。2018及2013年節前，分別因美股出現崩盤，及房地產調控措施突然加碼，引發全面修正。因此，在未出現系統性風險，及政策面突然轉向前提下，A股春節前後均表現佳。

春節後大陸即召開「全國兩會」，除將公布2021年宏觀經濟目標外，十四五規劃也將進入衝刺期，政策紅利可期，建議分批或定額方式，透過陸股基金參與A股後市行情。

(工商 )