鼠年台股2月5日已封關，加權指數累計共上漲3,683.69點，漲幅30.4％，期間更寫下16,153.77點新高紀錄，金牛年假期10日展開，統計過去十年加權指數在農曆春節後開紅盤表現普遍都不錯，透過台股基金布局，掌握台股成長機會，降低選股不確定性。

根據CMoney統計，新春開紅盤的後5日平均上漲0.69％、後10日上漲2.02％、後20日上漲2.5％、後40日上漲1.98％，勝率都在七成以上，若剔除2020年因新冠肺炎疫情所造成的重挫，其餘9年的後5日、後10日、後20日平均漲幅1.27％、2.56％、3.41％，後40日平均漲幅更有4.39％。

投信表示，隨疫苗投入使用，將有助國際疫情和緩，台灣疫情爆發以來控管相對國際得宜，整體而言，市場對疫後新生活及景氣復甦具備期待，加以市場資金充沛，盤面仍由多頭主導，台股表現仍不看淡，但仍須留意高檔獲利調節壓力，建議以台股基金來介入布局，既能掌握台股投資成長機會，也透過專業投資團隊操作，降低選股不確定性。

群益長安基金經理人王耀龍指出，1月IHS Markit台灣製造業PMI連續第七個月擴張，且從上月的59.4續升至60.2，創2010年4月以來新高紀錄，顯示製造業景氣熱度持續提高。儘管近來海內外疫情有雜音傳出，且春節工作天數減少，也可能影響指數表現，但防疫管制措施再度升級，及海外陸續施打各式疫苗，有助於降低疫情失控蔓延風險，預期未來製造業PMI仍將保持穩健擴張態勢，基本面表現應無虞。

此外在各國寬鬆政策延續下，資金行情未退，加上現金股利開始公布後外資也可望回補殖利率行情，亦有利於指數上攻，台股後續表現仍不看淡，但操作上仍須關注全球疫情發展、經濟復原腳步以及高檔獲利調節狀況。

群益葛萊美基金經理人祝宇正認為，產業佈局方面，持續看好中長期成長趨勢明確的電子成長股，較不受終端電子產品銷售狀況影響，當中又以5G/高速傳輸、半導體等次產業相對看好。產業循環處於向上階段的次產業如伺服器、資料中心、車用電子亦可持續關注，其中車用電子在全球車市邁入復甦階段，及電動車搭仔的電子元件用量提升，相關供應鏈表現可多加留意。

(工商 )