2021年以來，疫苗投入使用的樂觀預期，全球主要股市表現漲多跌少，部分市場延續多頭態勢，但隨疫苗普及仍待時間，及疫情發展和變種病毒出現，因應仍還帶有不確定性下，投資布局仍須持有風險控管意識，穩健投資不妨適度配置資產品質佳、具收益優勢資產，以強化投資組合抵禦波動能力。

投信法人建議，金融次順位債因具有信用評等、收益水準、低波動度三大優勢，收益水準更在主要投資級債中居冠，適度納入配置，有助提升投資組合收益效果和平衡投資組合波動。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華表示，依據美國聯準會（Fed）最新利率點陣圖，2023年以前全球低利環境不變，2021年經濟復甦、通膨回升預期下，公債殖利率上行概率高。一般投資等級債因利差不大，較難抵禦利率風險，不過金融次順債因利差優勢較能對抗殖利率竄升，維持向上趨勢。

後市在疫苗已獲得批准且開始接種，將為市場重新注入經濟活力，唯市場偶有不確定因素出現，在避險及追逐較高收益需求兼顧下，具IG信評，且多由成熟國家大型金融機構所發行，又具較高殖利率優勢的金融次順位債，可望持續獲得市場青睞。

徐建華進一步指出，產業狀況來看，2020年全球遭遇百年疫情大衝擊，全球經濟火車頭的美國受創最深，不過與百業密切相連的銀行業在經歷過金融海嘯後，體質早已大幅提升，即使面臨這次的景氣衰退及Fed嚴格的壓力測試，仍有高達90％維持住「投資等級」的信評認證，產業資優生當之無愧。

這也顯示，金融債發行機構的財務體質相對穩健，違約風險較低。因此在當前全球央行並無短期內結束量化寬鬆政策環境下，是尋求兼顧風險與息收的最佳投資標的。

(工商 )