消費爭議頻傳使電動車大廠特斯拉被中國當局盯上。包含市場監管總局在內5個單位，8 日約談中國特斯拉公司的人員，要求遵守中國法律並整改。特斯拉隨後發表聲明表示將強化自我檢查。

根據中國國家市場監管總局網站的公告，市場監管總局與中央網信辦、工業和資訊化部、交通運輸部以及應急管理部消防救援局等5個部門，於8日聯合約談特斯拉（Tesla）汽車北京與上海公司的相關人員。

公告稱，由於消費者接連反映特斯拉特定車型出現異常加速、電池起火等技術故障問題，因此約談公司相關人員，要求嚴格遵守中國法律，加強內部管理，落實企業品質安全主體責任，有效維護社會公共安全，確實保護消費者合法權益。

特斯拉汽車（上海）有限公司在結束約談之後，於8日晚間發出聲明表示深刻反思公司在經營過程中存在的不足，全面加強自檢自查，將嚴格遵守中國法律法規，始終尊重消費者權益。

綜合香港經濟日報、北京日報、南方都市報報導，過去一年多，特斯拉特定車型頻頻出現失控加速造成車禍、電池自燃與爆炸事故，引起輿論熱議，不少中國車主也感到擔憂。

報導提到，今年2月5日，特斯拉汽車（北京）有限公司才剛向國家市場監督管理總局備案召回計畫，召回在2013年9月18日至2018年2月20日期間生產的部分進口Model S車輛，共計2萬428輛；2016年3月12日至2018年2月16日期間生產的部分進口Model X車輛，共計1萬5698輛。

報導指出，在此之前，特斯拉北京也曾在去年10月時召回4萬8442輛，上述兩款型號的車輛。

不過雖然消費爭議頻傳，但並不影響特斯拉上海超級工廠今年的產能規劃。

據報導，截至今年1月，特斯拉上海超級工廠的產能已達到年產25萬輛的水準，而2021年特斯拉上海超級工廠的全年產能可望再大幅提高至50萬輛左右，主要生產Model 3與Model Y兩款車型。且特斯拉已經向核心零部件供應商發出訂貨需求。（編輯：吳柏緯/繆宗翰）1100209

(中央社)