PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

圖為內政部1月份人口統計表。（圖／取自內政部網站）

根據內政部最新人口統計資料，今年1月份就減少了12603人，遠超過去年一整年的41000人，這個數字讓網友驚呼，認為冬天這幾波寒流帶走了不少人；而從1月份新生兒只有9601人來看，各界引頸期盼的「防疫嬰兒潮」也並未出現。這項統計，也讓其他網友直言：「台灣真的要變鬼島了。」

網友在PTT論壇發表文章《台灣2021年1月份人口統計，變鬼島了》，文中表示，台灣2021年人口自然增加幅度，1月份為「負6731人」，此為1月份出生人數9601與死亡人數16332相較結果，等於自然增加負6731人；社會增加幅度方面，1月份移入的69158人與移出的75030人相較，等於社會增加負5872人。綜合前述資料，1月份總人口（自然增加＋社會增加）共是負12603人。

這份數據讓發文網友直呼：「真的很恐怖，一個月就減少12000千人，去年1年也才少41000人。」該網友認為，冬天本來就是死亡數較高的時期，因氣溫低易導致心血管疾病發作，看來1月初那幾波寒流帶走不少；此外，從1月份新生兒僅9601人來看，可見說好的「防疫嬰兒潮」好像也沒出現。

文章一出，網路討論熱烈，網友紛紛留言：「在疫情之下社會減少還有6萬，是多想逃離鬼島」、「小英政績 讓台灣再次偉大」、「民不聊生 民都聊投資」、「才少一萬多人 鬼島還是人擠人啦」、「疫情前出國旅遊人次創新高，出生率創新低，就是現代人更注重生活品質而已」、「少子化辦公室超成功」、「人口減少，房價繼續漲，都是鬼在住的」、「20年來經濟最好，好到大家不敢生」。

(中時新聞網)