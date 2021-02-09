台東縣卑南鄉東興村大南溪上游12公里處，5日凌晨發生崩塌，並形成堰塞湖，台東林管理處隨即啟動緊急勘查機制，並以無人機現場空勘，初步確認對下游社區並無立即危險，將先設置警告標誌，提醒民眾於河道阻塞情形尚未解除前勿進入，以免發生意外。

台東林管處於5日分別接獲農水署台東處及東興村長通報，大南溪水量明顯降低，初判上游區域恐有崩塌造成溪流堰塞。

林管處立即聯繫成大防災中心，啟動緊急災害勘查，於6日上午自大南橋以上約6公里河道範圍執行無人機空勘，據回傳之空拍影像並未發現河道阻斷及崩塌狀況。

但據東興村陳村長於7日上午提供現場觀測影像，發現大南溪水量略增且水質偏濁，為盡快掌握河道阻塞之位置及即時因應，於8日上午協請空勤總隊進行空勘，於大南溪上游約12公里處發現堰塞湖。

經初步研，係大南溪該處右岸邊坡風化土石崩落阻塞河道，形成寬約25公尺、高20公尺，長50公尺土石堆積，蓄積水量約2.5萬立方公尺。

林管處與成大防災中心依據空勘影像、堰塞湖位置等情資研判，因發生堰塞湖地點距離下游民居尚遠，且蓄積水量不大，並於下游側已有滲流現象，無立即危險。

台東林管處表示，已啟動國有林地堰塞湖應變標準作業程序，除於春節假期期間，持續結合當地社區巡守隊觀測及回報大南溪溪水狀況外，並將結合成大防災中心透過監測及衛星影像判釋堰塞湖變動狀況，據以機動因應及妥善處理。

林管處提醒春節返鄉民眾及遊客，在河道阻塞未解除前避免進入該區域，並將持續掌握天候變化及堰塞湖動態，為下游及鄰近社區安全把關。

(中時 )