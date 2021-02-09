彰化員林警分局為防止宵小，輔導永靖五福社區、福興社區，成立巡守隊，偕同警方加強輪流巡守，達到預防犯罪的效果，來保護花卉、苗圃及荖葉等農作物。(警方提供提供／吳建輝彰化傳真)

再過兩天就要過年了，許多農民趕在農曆年前出貨，希望能讓家人過好年，但平平是農民，彰化菜農及花農卻是兩樣情，有菜農臉書貼文，送到北部販售的蔬菜，被當成垃圾丟棄，但花農因為價格看漲，還出動警方保護，讓農民大嘆，都是農民怎麼差這麼多。

彰化縣青年農民聯誼會長陳建凱表示，菜價往年在農曆前後都會受到波動，稻農在這時準備一期水稻插秧，因此趕在這一兩周，要將田裡的蔬菜根除採收，造成大量蔬菜擠在市場，銷售不出去。

溪湖鎮果菜市場總經理蔡健文，因年氣候穩定蔬菜大出，加上疫情影響，許多企業取消舉辦尾牙、餐敘，造成供過於求，以9日來講，單一日進貨量就高達340公噸，平均價格落在13.5元，相比去年同期250頓18.4元，價格明顯受到影響，他預估菜價會持續影響到清明節前後，才有機會回升。

但相比蔬菜，農曆春節應景花卉及苗圃供不應求，價格看漲，彰化員林警分局為防止宵小，輔導永靖五福社區、福興社區，成立巡守隊，偕同警方加強輪流巡守，達到預防犯罪的效果，來保護花卉、苗圃及荖葉等農作物。

田尾鄉長林守正說，今年花卉價格不算漲，僅能說是回穩，去年因為疫情關係，重挫花卉價格，今年疫情趨緩，許多活動恢復辦理，婚商喜慶等鮮花採購也逐漸恢復過往水準，因此價格有稍稍回漲，部分小漲。

彰化縣政府農業處表示，彰化菜、花價事實上與往年相比，算是穩定的狀況，往年過年前後蔬菜量本來就比較多，大宗的像是花椰菜、高麗菜、包心白菜等，縣府也積極監控，有崩跌的狀況就馬上進場進行收購，來回穩價格。

(中時 )