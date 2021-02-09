澳門保安司長黃少澤接受疫苗注射(澳門新聞局Facebook)。

澳門今日展開新冠病毒疫苗接種計劃，特首賀一誠早上到仁伯爵綜合醫院注射首劑國藥新冠疫苗，他表示注射時無特別感覺，會按時注射第二劑疫苗。各級官員之後亦相繼接種。澳門前線醫護、院舍職工、航空人員等高風險職業，及要往外地人士等，今早可開始接種國藥疫苗。而普通市民最快本月22日起免費接種。若接種人士有不良反應或副作用，衛生局會負責所有醫療。

澳門上周六(6日)接收首批共約10萬劑國藥新冠疫苗，仁伯爵綜合醫院醫務主任羅奕龍說，雖然國藥部分臨床報告未刊登在醫藥期刊，但疫苗經國家藥監局批准，具備在中國大陸註冊上市條件，相信已充分參考原始科學數據。

賀一誠接種疫苗後表示，接種時無特別感受，亦無不良反應。他重申接種疫苗的前提是自願，本月底會有另一款疫苗送抵當地，市民屆時可自由選擇接種任何一款疫苗。問及會否推出第三輪經濟援助措施，賀稱一直在觀望及研究援助措施，但屆時未必稱作第三輪經濟援助。賀接種疫苗後，澳門各級官員亦陸續接種新冠疫苗。

社會文化司司長歐陽瑜在儀式開始前表示，雖然澳門疫情目前處於低風險水平，但全球疫情仍然嚴峻，疫苗是目前最有效預防新冠病毒的途徑，政府官員率先接種冀起帶頭作用，希望市民接種後可建立社區免疫屏障，為當地居民的生命安全起到更大保障。

(中時 )