安馳(3528)1月營收6.1億元，月增加80.9%、年成長56.38%，創歷史新高，主要在於全球晶片缺貨狀況延燒，下游客戶積極建立安全庫存水位所致。

安馳表示，1月營收首破6億元大關，並創歷史新高紀錄，主要在於新冠疫情擴散，5G網通、自動化控制及雲端邊緣運算等遠距經濟相關需求大幅攀升，導致全球晶片缺貨狀況嚴重，下游客戶紛紛提前拉貨，建立安全庫存水位，帶動公司兩大產品線出貨量均較去年同期大幅提升5成以上。

安馳表示，除既有產品出貨量持續攀高外，今年Xilinx(賽靈思)代理產品線將推出多項新產品，在自動化測試方面，受惠半導體大廠資本支出提升，先進製程及新興應用領域快速發展，公司今年將持續受惠於高階自動化TME相關需求；網路通訊方面，5G O-RAN開放式無線電接取網路(O-RAN)相關設備進入驗證測試階段，預計下半年開始放量出貨；多媒體傳輸方面，公司今年將切入新一代HDMI 2.1高階影像傳輸介面，搶攻視訊會議、影音串流及智慧監控應用市場。

安馳表示，ADI產品線除了類比元件出貨量大幅增加外，今年亦將持續拓展高階人工智慧物聯網(AIoT)、震動監控系統(CbM)、自動化測試及國防通訊相關應用整合方案市場，其中相位雷達及通訊衛星等國防標案訂單出貨量可望逐季成長，CbM智慧工廠整合方案目前進行客戶終端驗證，預計下半年進入量產階段；而ADI類比元件搭配Xilinx FPGA晶片的整合模組應用在自動化測試設備出貨量亦可望持續提升。

安馳進一步表示，新代理的Qorvo產品線，今年主攻高階5G及WiFi 6市場，積極導入5G小型基地台、衛星通訊，以及視訊串流等高速傳輸應用市場，Qorvo透過專有的高傳輸RF設計與氮化鎵製造技術，結合5G高階無線射頻(RF)與前端(FE)整合模組，將可提供下游客戶高完整性的傳輸方案，未來公司將進一步結合ADI、Xilinx及Qorvo三大產品線的完整解決方案，拓展5G傳輸及AIoT等高端應用市場佈局。

安馳對未來展望持審慎樂觀的看法，主要在於半導體大廠加速推動先進製程，可望持續推升高階自動化檢測產品出貨量；全球5G商轉時程推進，帶動多媒體及網路通訊傳輸應用方案需求；此外，公司將持續拓展雲端邊緣運算及AIoT等應用產品，並開發國防、車載及醫療等利基型的高階整合方案，俾利公司整體營運維持穩健成長動能。

(時報資訊)