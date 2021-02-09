去年房市大好，全台買賣移轉棟數飆破32萬棟，全台各縣市交易量也多呈上揚走勢，如新竹市年增51.5%成長最多，不過主要都會區中卻有三個縣市交易量走跌，分別為台南市年減0.6%、彰化縣年減9.9%及南投縣年減11.6%。大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡分析，這三個縣市雖然房價相對低，但近年地價、房價飆漲快速，台南受科技園區議題帶動，而彰化及南投在大型建商插旗推案下，房價急速走高反而讓買方買不下手。

綜觀各縣市2020年買賣移轉棟數，跟前年相比幾乎都成長，其中，新竹市不但是六都以外移轉量最多的縣市，也是全台買賣移轉增加最多的縣市，去年12,218棟、年增幅高達51.5%，新竹縣雖然只有11.1%的成長，但移轉量12,136棟是六都以外第二高縣市，反觀近期同樣受到科技園區帶動的台南市，去年23,044棟、年減0.6%，是六都中唯一交易量下滑的區域。郎美囡表示，竹科每年有15萬就業人口，是相當龐大的人口紅利，且平均薪資高、購買力強，且竹科周邊各個重劃區的生活機能日趨完備，又有高鐵站，交易量居高不下，而台南市先前交易量也曾因科技園區議題及建商強力推案而大增，但價格遽增，機能尚未跟進，故交易量回檔。

除了台南市交易量下滑外，彰化縣及南投縣也有明顯下降，由於台中房市熱絡，熱度也延燒到周邊區域，台中建商進軍彰化及南投，彰化從員林領漲，透天新案一戶可到2千萬，買方受房價擠壓退至北斗等周邊區域，結果周邊區域也漲，透天新案也超過1千萬，南投房價也向上發展，資金門檻提高，買方意願降低。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，不論自住或置產，許多買方購屋偏好跟隨重大建設與利多議題，並期望房價有所支撐，不過並非所有話題都能落實，若以投資為思考的購屋行為，不僅應多方探聽，了解建設可否到位，以目前政策趨勢，應採取長期抗戰思維，以避免話題曇花一現，房價也受衝擊。

(時報資訊)