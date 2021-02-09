面板雙雄—友達(2409)及群創(3481)1月合併營收表現不同調，其中友達1月合併營收為266.2億元，月減7.8%，群創1月合併營收為275.11億元，月增1.9%。

儘管供應鏈缺料問題未解，但面板市場需求穩定，讓友達及群創1月合併營收維持高檔，其中群創1月合併營收為275.11億元，較上月增加1.9%，較去年同月則增加65.9%。

就出貨來看，群創1月大尺寸合併出貨量為1254萬片，較上月減少4.1%，中小尺寸合併出貨量共計2658萬片，較上月減少14.3%。

展望第1季，群創表示，受疫情影響，消費者的工作及生活型態逐漸改變，造成電子消費性產品的需求提升，使得客戶拉貨動能持續，帶動IT及電視產品等面板需求，將使本季呈現淡季不淡；此外，由於面板上游供應鏈材料緊缺，加上各類型產品產能排擠的影響，推升了面板報價上漲空間，第1季整體面板價格漲勢可望延續。

友達光電1月合併營收為266.2億元，較2020年12月減少7.8%，與去年同期則大幅成長71.8%。

在出貨量方面，友達1月面板總出貨面積達213.5萬平方米，較2020年12月份減少7.8%。

友達表示，1月合併營收較去年同期增加，主要是因市場價格上漲及出貨量增加所致；展望2021年，產業供需可望維持在相對健康、平穩的狀態，友達將致力於價值轉型，透過往高端產品及場域經濟的佈局，推動雙軸轉型策略，展現競爭優勢。

(時報資訊)