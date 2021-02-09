研調機構Counterpoint Research預估，台積電今年5奈米將貢獻100億美元營收。法人指出，台積電5奈米業績可望大增1.87倍水準，將是台積電營運成長最大動能。

Counterpoint Research指出，蘋果（Apple）將是台積電5奈米最大客戶，所占比重將達53%。手機晶片廠高通（Qualcomm）是台積電5奈米第2大客戶，比重約24%。

法人表示，台積電5奈米製程去年下半年大量生產出貨，第4季占營收比重已達20%，全年占營收比重約8% ，推估去年5奈米貢獻台積電約36.4億美元營收。

台積電預估，今年在智慧手機、高效能運算、物聯網與車用電子平台全面成長帶動下，美元營收可望成長15%，約523.3億美元。

法人預期，台積電今年5奈米占營收比重應可達20% 水準，將貢獻超過100億美元營收，達104.6億美元，將較去年大增1.87倍，並是台積電今年營運成長最大動能。

針對日本媒體報導，台積電將斥資200億日圓，在日本茨城設立技術研發中心，台積電並不評論，表示一旦有決定將會對外公布。

台積電今天召開董事會，會中是否會通過赴日本投資案備受市場關注。此外，台積電董事會也將決定去年第4季股利政策，每股現金股息是否會高於過去的新台幣2.5元水準，是投資人關心的焦點。（編輯：楊凱翔）1100209

(中央社)