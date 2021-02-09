根據路透社今天取得的聯合國機密報告，北韓在2020年仍違反國際制裁，持續發展核子及彈道飛彈計畫。一個不具名國家表示，北韓和伊朗已恢復在長程飛彈發展方面的合作。

這份報告由獨立的制裁監察員撰寫，內容提到，北韓政府「製造可裂變物質，持續運作核子設施，並升級彈道飛彈基礎建設」，並試圖為這些計畫從國外取得材料及技術。

這份呈交給聯合國安全理事會北韓制裁委員會的年度報告，在美國總統拜登上月20日就職數週後釋出。美國國務院發言人今天表示，美國政府正規劃對北韓採取新措施，包括與盟國徹底檢視「正在進行當中的施壓選項及任何未來可能的外交」。

北韓領袖金正恩與美國前總統川普於2018年、2019 年3度會面，但美國未能成功呼籲北韓放棄核武，北韓也沒能讓美國終止制裁。

聯合國報告提到，北韓去年在閱兵時展示新的短、中程飛彈，以及潛艇發射飛彈和洲際彈道飛彈系統；一個不具名成員國以北韓飛彈大小來評估，認為「核裝置極可能」已可裝設到長程、中程和短程彈道飛彈上。

報告提到，這個成員國還表示，不確定北韓是否已研發出能在重返大氣層時成功抵擋高溫的彈道飛彈。

路透社報導，雖然北韓並未於2020年進行核子或彈道飛彈測試，但平壤當局宣布「準備測試和生產新型彈道飛彈彈頭，以及發展戰術性核武」。

北韓駐紐約聯合國總部代表團尚未針對這份報告做出回應。

北韓2018年在主要核子測試基地「豐溪里」（Punggye-ri）炸毀隧道，聲稱這展現了北韓終結核試的承諾。但一個匿名成員國告訴聯合國監察員，豐溪里基地仍有工作人員，看來並未廢棄。

聯合國監察員說，還有一個匿名國家表示，北韓和伊朗已恢復合作長程飛彈發展計畫，包括關鍵零組件移轉。

聯合國小組獲得的資訊顯示，北韓飛彈專家「支持並協助」伊朗夏希德哈吉阿里莫瓦赫研究中心（Shahid Haj Ali Movahed Research Center）發展太空發射載具，還幫忙將某些貨物運送到伊朗，最近一次貨運時間是在去年。

報告附件中，有一封伊朗駐聯合國大使塔赫特－拉凡奇（Majid Takht Ravanchi）去年12月寫給聯合國制裁監察員的信。他在信中說，初步檢視監察員提供的資訊後發現，監察員在調查中採用的可能是「錯誤資訊和假造資料」。

北韓自2006年起就被聯合國制裁。有15個成員國的安理會為了切斷北韓政府的核子及彈道飛彈計畫資金，在數年間又對平壤加強制裁。

聯合國制裁監察員2019年提出報告，指北韓靠著出口煤，至少賺進3.7億美元，而這是違反聯合國制裁的行為。但去年，監察員表示，運煤活動似乎自2020年7月就大幅中斷。

幾與外界隔絕的北韓去年實施嚴格封鎖措施，以遏止2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延，使得早因制裁而不振的貿易和經濟更加受創。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1100209

(中央社)