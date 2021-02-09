台中市政府警察局第四分局南屯派出所出動可愛的大頭警察娃娃，喊著大聲公，高舉提醒標示牌，在南屯市場間穿梭來回宣導。（民眾提供／盧金足台中傳真）

距離農曆春節只有幾天，很多民眾趕著上菜市場採買年菜，台中市政府警察局第四分局南屯派出所出動可愛的大頭警察娃娃，喊著大聲公，高舉提醒標示牌，在南屯市場間穿梭來回宣導，提醒民眾小心扒手，注意隨身包包及物品，防止扒手趁機於民眾開心挑選物品時，疏於防範而趁隙竊取財物。

「小心扒手，提防詐騙」，南屯派出所針對轄內人潮眾多的南屯市場進行防竊宣導，溫馨提醒逛市場的民眾，在進入人潮擁擠之處，要留意自身財物不露白，包包放在身前，隨時注意拉鍊是否確實關上，切勿讓宵小有機可乘。

警方提出防竊撇步，走在馬路時皮包「走左背左、走右背右」防止有心人士騎車行搶，警察化身市場防竊守護員，讓路過民眾及攤商紛紛比出讚的手勢，開心的與可愛的大頭警娃娃合照，氣氛相當熱鬧。

員警並大力宣導「重要節日安全維護工作」可受理民眾臨時護鈔或舉家外出之申請等。

南屯派出所所長江松泳說，轄內香火鼎盛的萬和宮及南屯市場，在年關將近，於市場採買及至廟裡祭拜的民眾愈來愈多，人潮湧現，更應注意自己的隨身錢財，以免遭竊賊盯上

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(中時 )