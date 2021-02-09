警方調閱附近監視器畫面，發現1名男子手持瓶裝容器靠近起火車輛後火勢迅速燃起，隨後往東園街67巷方向逃逸。（圖／萬華分局提供）

暗夜燒6機車與1計程車畫面曝光 萬華縱火男抓到了

今（9日）凌晨4時許，台北市萬華區東園街73巷一間補習班前突然發生火警，路邊停放的6輛機車、1輛計程車慘遭燒毀同時造成一人嗆傷，補習班大門及招牌也受損。由於疑似遭到縱火，萬華分局大動員調閱監視器後，在4個小時逮捕涉嫌縱火的蕭姓男子，目前正釐清其縱火動機。

火勢撲滅後，警方調閱附近監視器畫面，發現1名男子手持瓶裝容器靠近起火車輛後火勢迅速燃起，隨後往東園街67巷方向逃逸，經勘察現場跡證，鎖定一名1名蕭姓男子涉有重嫌，並於11時許在萬大路486巷內查獲蕭嫌到案，現正偵訊釐清犯案動機中，全案依公共危險、毀損等罪偵辦。

北市消防局於凌晨4時30分獲報趕往現場，10分鐘內撲滅火勢。警方到場調查，找到一個空寶特瓶，還散發濃濃汽油味，確定是人為縱火，調閱監視器發現一名可疑人士經過，於是全力動員追查。

該補習班前停放共6輛機車、1輛自行車及1輛計程車，皆遭大火燒毀，並波及鄰近補習班外牆、招牌與二樓的冷氣機。消防人員迅速撲滅火勢，另有一名住戶因遭濃煙嗆傷而送往和平醫院救治，目前意識清楚無生命危險。

這起火警，北市消防出動7輛救助車輛、1輛救護車及24名警消救災，到場發現路邊多輛機車陷入火海，射水灌救約10分鐘撲滅火勢，樓上一名民眾疑似吸入濃煙身體不適送醫。

火勢撲滅後清查現場，發現總共6輛機車燒到全毀、1輛計程車車頭燒毀，另補習班大門、招牌也被波及。

(中時新聞網)