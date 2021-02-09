越南籍配偶阮姓女子2019年9月間在臉書上貼文「哈囉我一個表哥想嫁來台灣有人認識嗎」，並附上男女和照，遭內政部認定違反《入出國及移民法》裁罰3.5萬元。阮女不服提告，但台北地院行政訴訟庭認為裁罰合法，判阮女敗訴，可上訴。

阮女提告主張，她任職W飯店客房服務，先生則從事專業齒模工作，夫妻收入穩定，沒必要冒違法風險，她嫁來台灣約10年只回故鄉1次，在臉書的對話是與已婚表哥話家常、開玩笑，是平常生活自然互動，從來沒想過要從事跨國婚姻媒合，對於內政部處分感到冤枉即不服。

法官認為，阮女如果是開表哥玩笑，應使用雙方皆能理解的語言，但阮女卻使用表哥不懂的中文貼文，且未標註表哥，開玩笑顯然是藉口。

此外，貼文下方的留言內容有「臺灣同志已合法了，嫁來臺灣就對了」、「想拿身分證齣！」、「來工作賺樞樞，領到身分證秒離婚，後然再娶越南女友來臺」等語，顯然讓網友理解是在徵婚，阮女也未否認；而阮女在移民署專勤隊做筆錄時稱表哥未婚，法庭上卻稱已婚，前後不一，故不採信其辯詞。

(中時 )