中職聯盟今（9）日公布職棒32年（2021年）例行賽上半季賽程，下半季賽程則等6搶1奧運最終資格賽，以及東奧賽事確認後再公布。今年味全龍隊重返一軍，5支球隊將進行共300場例行賽，每隊120場，包含60場主場賽事，球隊間相互對戰各30場，每周各隊打5場或4場不等。

一軍例行賽開幕戰將於3月13日下午5時5分在台南球場點燃戰火，由去年總冠軍統一獅迎戰中信兄弟，延續台灣大賽熱潮。隔日（14日）是洲際棒球場首戰，由地主中信兄弟對戰富邦悍將；另一地是獅隊在台南續戰味全龍，也是龍隊重返中職的一軍首戰。

賽事第2周新莊首場比賽是在3月19日，這也是富邦的主場開幕戰，將與樂天桃猿3連戰。3月20日獅隊移師澄清湖棒球場與龍隊交手，這是澄清湖今年首戰，去年因疫情未排賽程。

樂天主場賽事要到第3周才登場，3月23主場首戰在桃園大本營登場，一連4天。龍隊的主場首戰則是26日在天母球場開打，將與富邦3連戰。

去年因疫情之故4隊都在自家主場比賽，今年則把例行賽安排在全台9座棒球場舉行，除了前述的天母、新莊、桃園、洲際、台南、澄清湖，4月7、8日龍隊與桃猿將在嘉義市棒球場展開2連戰。4月27日至29日龍隊則在花蓮球場迎戰獅隊與富邦，6月2日斗六球場首戰則由龍隊迎戰桃猿。

中職32年例行賽單周最多12場比賽，自周二起兩地開打，賽事相當緊湊，補賽也首次考慮 在周一進行。聯盟表示，先公布上半季賽程，由於東奧最終資格賽及參賽權尚未確定，中職32年例行賽的賽程也會依據中華隊組訓行程另行調整公布。

(中時 )