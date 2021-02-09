46歲男神吳彥祖近來將工作重心放在美國，他在當地定居，不忘關心亞裔族群的問題，去年他替一名被蒙面少年呼巴掌的89歲老婦出頭，最近他又為一名91歲老翁被年輕人攻擊、推倒的新聞出聲，放話將和韓裔美國演員金大賢提供2.5萬美金，約台幣70萬元，全力緝凶。

吳彥祖早年以《新警察故事》獲得金馬獎最佳男配角獎，2007年又以《四大天王》榮獲香港電影金像獎新晉導演獎，可見他演技與幕後導演功力都獲得肯定，近年他放下在亞洲的一切，毅然決然到美國發展。去年他接受港媒訪問，吳彥祖表示，有人常問他為何這麼做？他回憶自己童年時期根本沒有華人出現在大螢幕，因此他認為自己有使命，去實現亞洲演員也有可能在美國或歐洲市場成為電影明星的夢想。

吳彥祖曬出監視器畫面。（圖／翻攝自 IG）

吳彥祖說，以前好萊塢對亞裔演員有偏見，可能即使受邀也只能演壞人，而就他的觀察：「但我現在看到門打開了一些，希望自己可以推開這扇門，不過還是很困難」，他也認為現在美國影業雖然還是以白種人為主，但思想已經跟以前不太一樣了。

去年9月，紐約發生89歲亞裔老婦遭隨機傷人事件，一名只會說廣東話的老婦人倒垃圾時無故被兩名年輕人攻擊，不僅打她巴掌，還將她身上衣服燒傷，當時吳彥祖和歐陽靖（MC Jin）、當地社區共同出資，希望將兇手繩之以法。最近加州Oakland唐人街又傳出多位亞裔長者被襲擊，上月底一名91歲亞裔男子被推倒，這名兇手同日還襲擊了一位60歲男子及55歲女子，犯行相當可惡。

吳彥祖：「我們必須做更多，以幫助成千上萬遭受這種無理性暴力對待的美國人，必須表明立場強調『不要再發生了！』」，他和曾演出《LOST檔案》的金大賢將出資2.5萬美元，希望早日找到兇手，遏止這種暴力行為，還被害人一個公道。

(中時新聞網)