國家政策研究基金會9日針對「新冠肺炎病毒（COVID-19）對台灣經濟衝擊」為題召開記者會，由經濟財政組召集人林祖嘉（右）主持，邀請立委曾銘宗（左）等人與談，分析疫情對經濟及各產業的影響，並提出因應對策。（黃世麒攝）

旅行公會總會名譽理事長姚大光分析疫情對經濟及旅遊業者的影響，並提出因應對策。（黃世麒攝）

國家政策研究基金會今召開「COVID-19對台灣經濟衝擊」記者會。國民黨立委曾銘宗認為，在疫情影響下，台灣經濟呈K型復甦，ICT產業蓬勃發展，但傳產與觀光旅遊業受到嚴重衝擊，因此不主張全面紓困，但需要針對特定極少數產業進行紓困。

國家政策研究基金會經濟財政組召集人林祖嘉指出，從數據上來看，去年產業發展看起來不錯，但是不同產業差距很大，主要都集中在ICT電子產業上，其他石化紡織都下滑，更不用說觀光旅遊業受到嚴重衝擊；由於疫情短期內看似無法結束，因此政府應該超前部署先考慮要有紓困3.0。

曾銘宗則認為，國內經濟現在是K型復甦，經濟成長主要反映在ICT產業的蓬勃發展上，但是傳統產業與觀光旅遊業都沒有復甦，現在還有406家公司還在放無薪假，無薪假人數還有4451人，顯示雖然股市增溫，經濟成長率也不錯，但有許多產業受疫情與匯率升值衝擊。

曾銘宗不建議做全面性紓困，而是應該要針對特定極少數產業提出專門的紓困方案。曾銘宗指出，目前政府仍有相當多預算可以挪用，無論是營利非營利預算、前瞻預算、紓困預算，可以做適當的挪用來幫助這些正在受衝擊影響的產業，假設政府提出這樣的預算使用，國民黨團可以支持。

國民黨立委陳玉珍也說，現在觀光真的是「慘業」，現在疫苗看起來也沒那麼快能取得，六月之前似乎都沒辦法，因此建議政府要提出對觀光、交通產業的紓困方案，國民黨團會主動要求政府要提出。

旅行公會總會名譽理事長姚大光指出，前年台灣出境旅客有1800多萬人，入境有1180萬人，如今全部消失，觀光產業幾乎沒也服務對象，將近有8000億元的收入不見。

姚大光指出，疫情下來，觀光業只少流失兩成人才，很多人撐不下去，現在都在開Uber、送外送，他懇請政府幫助業者度過疫情至國境重新開放，並協助業者留住人才，也希望持續輔導業者升級轉型。

姚大光也盼政府早日取得疫苗，並進行疫苗施打，因為沒有疫苗就無法開放國境，他們是希望今年第三季的時候，國境就可以開放，恢復觀光產業。

(中時 )