曾在2015年警告人類恐面臨病毒爆發的微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates），近期再度提出驚悚預言，指出人類將會面臨氣候變遷、生物恐怖主義等2大災難，屆時將會比新冠肺炎更致命。

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）預言，在新冠肺炎之後，人類將再面臨氣候變遷、生物恐怖主義等2大災難，屆時將會比新冠病毒更致命。

綜合印度版「國際財經時報」（International Business Times）、英國《每日星報》（Daily Star）報導，YouTube頻道帳號「Veritasium」4日公布微軟創辦人比爾蓋茲接受主持人穆勒（Derek Muller）專訪的影片內容，影片中穆勒詢問比爾蓋茲，「新冠肺炎之後，人類是否還會面臨其他災難？」比爾蓋茲給出肯定答案，預言人類還會面臨氣候變遷、生物恐怖主義（Bio-terrorism）等2大危機。

他說：「其中一項是氣候變遷，每年的死亡數甚至會比現在這場新冠大流行還要多」，關於生物恐怖主義，他說「有些想要造成損害的人可能會製造出病毒」，「那代表代價將會比現在這場自然發生的疫情還要大。」

比爾蓋茲曾在2015年一場題為「下一場疫情爆發？我們還沒準備好！」（The Next Outbreak? We're Not Ready）的TED演講中，預言接下來數十年人類可能會因為病毒損失千萬條性命，當時他說：「如果接下來數十年有任何東西能夠奪走上千萬條人命，很有可能是一隻具有高傳染性的病毒，而不是戰爭，不是飛彈，而是細菌。」

比爾蓋茲的預言在2020年應驗，新冠病毒至今奪走全球超過200萬條人命。

穆勒詢問比爾蓋茲當初為何會有此預言，比爾蓋茲表示，呼吸道感染時不時就會影響人類，當中有些可能很致命，「有許多呼吸道病毒，而且時不時會出現，呼吸道疾病非常可怕，因為當你在飛機上、公車上時就會感染。」

比爾蓋茲指出，人類不可能阻止未來疫情發生，但他強調人類可以加強準備程度，「這樣我們永遠不會有像今天這樣的死亡人數。」

經濟得犧牲！比爾蓋茲：美要贏新冠肺炎 還缺3步驟
美等富國掃光全球6成疫苗 美專家看不下去痛揭悲慘後果
致死率達75％卻無藥可醫 科學家警告另一病毒風暴恐來臨

文章來源：Forget coronavirus, two more deadly devastating events await humanity, says Bill Gates
文章來源：Bill Gates warns of next two disasters facing world after predicting Covid outbreak

(中時新聞網)

#比爾蓋茲 #人類 #預言 #災難 #氣候變遷