微軟創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)預言,在新冠肺炎之後,人類將再面臨氣候變遷、生物恐怖主義等2大災難,屆時將會比新冠病毒更致命。

綜合印度版「國際財經時報」(International Business Times)、英國《每日星報》(Daily Star)報導,YouTube頻道帳號「Veritasium」4日公布微軟創辦人比爾蓋茲接受主持人穆勒(Derek Muller)專訪的影片內容,影片中穆勒詢問比爾蓋茲,「新冠肺炎之後,人類是否還會面臨其他災難?」比爾蓋茲給出肯定答案,預言人類還會面臨氣候變遷、生物恐怖主義(Bio-terrorism)等2大危機。

他說:「其中一項是氣候變遷,每年的死亡數甚至會比現在這場新冠大流行還要多」,關於生物恐怖主義,他說「有些想要造成損害的人可能會製造出病毒」,「那代表代價將會比現在這場自然發生的疫情還要大。」

比爾蓋茲曾在2015年一場題為「下一場疫情爆發?我們還沒準備好!」(The Next Outbreak? We're Not Ready)的TED演講中,預言接下來數十年人類可能會因為病毒損失千萬條性命,當時他說:「如果接下來數十年有任何東西能夠奪走上千萬條人命,很有可能是一隻具有高傳染性的病毒,而不是戰爭,不是飛彈,而是細菌。」

比爾蓋茲的預言在2020年應驗,新冠病毒至今奪走全球超過200萬條人命。

穆勒詢問比爾蓋茲當初為何會有此預言,比爾蓋茲表示,呼吸道感染時不時就會影響人類,當中有些可能很致命,「有許多呼吸道病毒,而且時不時會出現,呼吸道疾病非常可怕,因為當你在飛機上、公車上時就會感染。」

比爾蓋茲指出,人類不可能阻止未來疫情發生,但他強調人類可以加強準備程度,「這樣我們永遠不會有像今天這樣的死亡人數。」

(中時新聞網)