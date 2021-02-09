LINE今（9）日公布農曆春節期間旗下各平台將舉辦的新春活動，LINE購物、LINE酷券、LINE旅遊、LINE熱點、LINE Pay等與你我生活相關的消費平台，到底在新春期間祭出哪些優惠與好禮，等你來體驗，看下去就知道！

2021/2/9-2021/2/16期間，LINE購物推動用戶首購，並且發起簽到送LINE POINTS的活動。活動一：開通LINE購物護照者，活動期間最高可得LINE POINTS 888點點數紅包（獎項共共300,000份LINE POINTS點數紅包）；活動二：開通LINE購物護照，並於活動期間進入LINE購物APP簽到者，最高可得LINE POINTS 8,888點點數紅包（獎項共300,000份LINE POINTS點數紅包）

2021/2/5-2021/2/16活動期間，2/5-2/16 天天來LINE酷券 送禮拜年送祝福，與好友一起扭出驚喜好禮，有機會獲得Apple Watch、AirPods Pro等好禮。開工當日，加入「LINE酷券」官方帳號，即可免費獲得開工大吉利貼圖，一起祝身邊親朋好友2021「賺大錢」、「衝衝衝」！

2021/1/9-2021/2/21期間LINE Pay會推出總計5波精選通路點數回饋活動 (包含點數抵用券＆點數回饋)，分別是（1）1/9-2/21: AsiaYo/指定飯店餐飲；（2）1/22 - 2/21迪化商圈 / 永樂市場 / 士東市場 / 南門市場 / 台中第六市場 / 桃園興國市場 / 台中旱溪夜市、太原夜市、大慶夜市/ KKday (1/16-2/21) ；（3）2/1-2/21: 家樂福頂好實體店(限時2/5-2/11) /四大3C店家/指定運動用品店 / 7-ELEVEN指定春節禮盒；（4）2/8-2/21:中油；（5）2/16-2/21: 開工日指定時段搶指定通路限量點數抵用券。

2021/2/9-2021/2/16活動期間天天造訪活動頁面回答猜謎問題，有機會獲得國內星級飯店免費住宿券、LINE POINTS 888點、3000元旅遊金、免費國內小旅行等好禮，獎品總價值超過18萬、共21款旅遊好禮。

2021/2/9-2021/2/16春節期間每天到LINE熱點官方帳號點擊好運，看返鄉出遊攻略，天天都有機會拿好禮！最大獎是周大福LINE FRIENDS系列開心熊大Brown黃金吊墜(不含鍊，7,800元，共1名)，此外還有J‘code真愛密碼 LINE熊大氣球黃金墜子(市價5,190元，共1名)、施華洛世奇水晶熊大(市價3,990元，共1名)，以及LINE POINTS 88點、LINE POINTS 1點等驚喜好禮等著你！

2021/2/9-2021/2/16 LINE TAXI賀新春加碼狂送8大好康禮！首先輸入『搭車拜年』享60元好運乘車券。每天可發無限紅包卡，分享紅包跟朋友一起抽好運（發送紅包給者還可再獲得30元乘車金，無設紅包份數限制。）；還可免費下載消極男子貼圖。

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