台中市警察局第四分局春社派出所所長曾一峯邀集春社警友站及鄰近的榮隆碾米廠，結合南屯區春社、春安、文山、寶山4里鄰里長、民防義警及志工帶隊前往轄內十戶弱勢家庭及獨居長者家中慰問訪視，致贈白米、泡麵及紅包，秉持人飢己飢、人溺己溺精神，希望拋磚引玉，引起迴響，讓弱勢家庭及獨居長者能感受到社會關懷的溫暖。

十戶弱勢家庭及獨居長者皆係員警實施家戶訪查時，實地查訪並深入了解。

轄區內的李婆婆約75歲因跌倒後長期臥病在床；孩子都過世而獨居無依的84歲鄭伯伯；外籍配偶練太太係低收入戶須撫養三個小孩及其他由於不符合低收或中低收入戶資格，但生活更困苦艱難的邊緣戶。

警方除依規定通報予社會課及里長知悉外，也一併列入轄內關懷首要對象，雪中送炭幫助到真正需要幫助的民眾。

曾一峯表示，邀集鄰近本所的榮隆碾米廠及春社警友站，與派出所一起做好事，募捐民生必需物資，共募得20包白米、20大箱泡麵，想要讓大家吃飽飽、穿暖暖、安心過好年。

(中時 )