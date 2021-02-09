港星張智霖、袁詠儀（靚靚）感情恩愛，小倆口是演藝圈著名的模範夫妻檔，兩人總是出雙入對、互動仍如新婚般甜蜜，而兩人在昨（8日）迎接結婚20周年，袁詠儀在微博曬出夫妻多年來的合照，並感性告白張智霖：「人生漫漫、愛久彌新 20週年瓷婚，謝謝張先生」。

張智霖、袁詠儀不吝嗇公開對彼此的愛，隨著袁詠儀大方告白，張智霖也在微博分享結婚20周年的蛋糕照，並感謝好友的心意，而仔細一看，蛋糕的男女娃娃，就是張智霖、袁詠儀當年定情作《邊城浪子》的造型，也讓粉絲直誇蛋糕做得很有心。

張智霖微博全文。（圖／取材自張智霖微博）

袁詠儀微博全文。（圖／取材自袁詠儀微博）

《邊城浪子》是張智霖、袁詠儀在1983年合作的古裝劇電影，袁詠儀在劇中造型靈動、活潑，率真的袁詠儀在拍戲時主動約張智霖吃火鍋，兩人因此搭上線而擦出愛火，小倆口接著在2001年結婚，並在2006年生下兒子，幸福組成一家三口。

雖然張智霖、袁詠儀恩愛形象鮮明，不過小倆口過去就曾在陸綜上互虧，著名愛包包的袁詠儀日前就在陸綜上和老公鬥嘴，袁詠儀當時在節目上問張智霖：「你能送包給我，是你的福分，對嗎？」張智霖先是語塞了數秒、嘆了一口氣後，竟對袁詠儀吐出驚人之語：「去死吧！」此話一出讓全場氣氛嗨到最高點，有人興奮狂拍手、起立喝采，連袁詠儀也嚇到倒退一步，小倆口互動逗樂全場。

(中時新聞網)