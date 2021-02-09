電信帳單代收多元，2020年在疫情的關係下，滲透率更是快速成長，台灣大(3045)今(9)日宣布，電信代收服務在疫情年訂閱服務強勢成長三成，台灣大也針對春節祭出限額專案，加碼回饋讓更多用戶體會電信帳單代收的便利。

台灣大月電信代收交易筆數高達數百萬次，百萬大數據也透露不少消費趨勢，例如2020年疫情造成用戶居家時間增多，訂閱型服務順勢強勁成長30%，利用線上影音串流服務來追劇、轉播演唱會、訂閱新聞頻道會員、居家學習等帶動了整體訂閱數，其中受惠最多、增長幅度最大即為YouTube Premium。另外，一改過往男性在電信代收消費市場較為活躍的現象，女性在電信帳單代收服務的比例快速成長，用戶數超越男性，且展現出截然不同的多元愛好，女性電信代收用戶消費前三名依次為LINE、YouTube Premium與「傳說對決」，相對男性玩家青睞的前三名都為遊戲，「天堂M」、「奇蹟MU」、「神魔之塔」，女性客群眼中不僅是虛寶與裝備，更常在社交、影音網站消費。

台灣大表示，由於高度便利、線上結帳時不須掏出信用卡輸入資料，電信帳單代收服務(DCB, direct carrier billing)已成為用戶在雙平台購買APP、電影、音樂、遊戲虛寶與道具等數位產品的支付首選，台灣大電信帳單代收服務不斷推陳出新、跨業合作，提供豐富多元的高額回饋與優惠，每月平均30檔活動上線，已吸引超過半數以上的台灣大用戶使用，網路上鄉民也口碑分享，台灣大電信帳單代收還可搭配信用卡刷卡優惠雙重回饋等。

台灣大也針對春節，電信帳單代收服務推出「金牛賀歲禮紅包雨來襲」限額專案，即日起至2月28日止，只要在App Store或Google Play雙平台使用台灣大電信帳單代收服務消費滿百，即享回饋2%，還有不定期加碼5~15%的回饋，活動期間首次綁定帳單代收服務的用戶還贈送30元折抵金，正好入手LINE拜年貼圖、走春拍照的修圖工具等應景內容，用戶至活動網站登記成功就享優惠資格。

(時報資訊)