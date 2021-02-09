韓國產業通商資源部(Ministry of Trade, Industry and Energy)9日表示，為順利讓碳中和早日達成目標，韓國特別設立一個新的委員會。藉此，可直接與民間企業溝通希望達到事半功倍的效果。

韓國現任文在寅總統，把碳中和完成目標訂在2050年。若順利成功的話，屆時，可達到淨零碳排放量效果。因此，韓國上下動起來，正如火如荼地推行一些像低碳，環保產業等綠色新政。

韓國石化業者也紛紛積極響應，表示將加入碳中和大隊，以期在2050年達標。

以樂天化學（Lotte Chemical）為例，曾宣布將投入5兆韓元約44.6億美元在友善環境事業群中，並於2030年就完全碳中和。

SK全球化學(SK Global Chemical)計劃到2025年時，環保商品將佔所有產品線的七成以上。

至於樂金化學(LG Chem)指出，將把所有生產設施都換成永續能源。

根據統計，石化產業每年產生約7,100萬噸溫室氣體，雖遠低於鋼鐵產業的1.17億噸，但對地球來說也是一種傷害。

韓國官方數字顯示，受疫情影響，2020年石化產品出口金額為355億美元，年減16.4％。

(時報資訊)